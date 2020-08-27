Як на трасу Київ-Чоп сідали винищувачі: вражаюче відео бойових навчань



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Українські бойові літаки 27 серпня тренувалися злітати та сідати на автомобільній трасі Київ-Чоп Скріншот

В рамках навчань військові відбивали потенційне масштабне вторгнення ворога

У Рівненській області сьогодні пройшли військові навчання. Там задля посадки літаків повітряних сил перекрили частину траси Київ-Чоп.

У навчаннях брали участь солдати 39 бригади тактичної авіації. Усього було задіяно дванадцять винищувачів, чотири з яких – літаки Су-27 – працювали на трасі Київ-Чоп.

Як повідомляє «5 канал», спочатку один літак провів дорозвідку погодних умов. За ним два літака просто пролетіли над трасою, і лише один здійснив посадку та злетів.





Ці навички знадобляться військовим льотчикам у разі масштабного вторгнення ворога. Трасу Київ-Чоп українські військові зможуть використати як злітно-посадкову смугу. Для цього на цій ділянці дороги немає поворотів, дорожнє полотно майже без вибоїн, а обабіч траси немає ні дерев, ні електростовбів.

Подивитися на відпрацювання маневрів прийшли мешканці навколишніх сіл. Крім цього, сюди завітрали люди з сусідніх областей. Кажуть, подивитися і показати дітям, як сідає літак.

Самі навчання розпочалися на три години пізніше запланованого часу. Через погодні умови, до кінця не було зрозуміло, чи відбудеться відпрацювання елементу взагалі.





Решта літаків, які вилетіли з Житомирського аеродрому пройшли вишкіл на Хмельниччині та Волині. Вони відпрацювали перехоплення бомбардувальника та примушування його до посадки на оперативний аеродром.

Нагадаємо, у Повітряному командуванні «Центр» наголосили, що подібні тренування відбуваються не вперше, для прикладу у 2016-у році українські Міг-29 здійснили навчальну посадку та зліт на авіаційній ділянці цієї ж автотраси в рамках навчань «Небесний щит-2016».