Як працюватимуть школи під час «локдауну»: роз’яснення Міносвіти

Єдиний варіант для дітей не відходити від шкільної програми – вчитися дистанційно

В Україні більшість шкіл під час посилення карантину у січні відправлятимуть на канікули.

Таку заяву зробив міністр освіти Сергій Шкарлет, пише Сьогодні.

Так, за його словами, такою є позиція як Міністерства освіти і науки, так і ВООЗ, і Міністерства охорони здоров'я.

«Перші-четверті класи, як і дитячі садки, повинні вчитися. Але є з 8 по 24 січня так званий локдаун», – сказав міністр.

Він наголосив, що школи, у яких канікулярний фонд вже закінчився, підуть на дистанційне навчання. Як запевняє міністр, такий формат єдиний варіант для дітей не відходити від шкільної програми.

Раніше Міносвіти оприлюднило рекомендації для шкіл щодо роботи у січні.

Як повідомлялося, столичні школи під час січневого карантину працюватимуть у дистанційному режимі.

В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.