Як змінилися ціни на ліки в Україні за три роки: порівняння

За сім місяців 2021 року ліки подорожчали майже на чверть

Існує різниця в цінах між ДП «Медичні закупівлі України», аптеками та закупками на місцях

В Україні дослідили, як змінювались ціни на медичні препарати впродовж останніх трьох років. Дані на своїй сторінці у Facebook розмістив народний депутат, голова Комітету з питань здоров’я нації, голова тимчасової робочої групи з питань реформування системи охорони здоров'я Михайло Радуцький.

«Ціни на ліки можуть не лише зростати, але й знижуватись. Разом із профільним виданням «Щотижневик Аптека» дослідили, як змінювались ціни на медичні препарати впродовж останніх трьох років. Звертали увагу на три фактори:

динаміка середньозважених цін (загальний обсяг аптечного продажу у гривні розділений на загальну кількість проданих упаковок); вплив на роздрібні ціни закупок ДП «Медичні закупівлі»; вплив на ціни програми «Доступні ліки», – розповів Радуцький.

Середньозважена вартість лікарських засобів у 2019 році зросла (порівняно із минулим роком) на 18,6%, у 2020 році – 12,4%, за 7 місяців 2021 року – на 22,8% (порівняно із аналогічним періодом минулого року).

Середньозважена вартість медичних виробів у 2019 році піднялась на 22,3%, у 2020 році майже не змінилась (+1,8%), за 7 місяців 2021 року – трохи піднялась (+4,3%).

Для косметичних товарів середньозважена вартість зросла у 2019 році на 16,8%, у 2020 році – на 6,4%, у 2021 році – на 11,3%.

Інфографіка зі сторінки Михайла Радуцького

Середня вартість 1 таблетки препарату «Бікалутамід» дозуванням 50 мг у 2019 році становила на централізованих закупівлях 2,6 грн, на регіональних – 44,2 грн, у роздрібному продажу – 42 грн. Цього року на централізованих закупівлях – 2,4 грн, на регіональних – 27,11, у роздрібному продажі – 36,63 грн.

Середня вартість 1 флакону 50 мл препарату «Ритуксимаб» дозуванням 500 мг у 2019 році складала на централізованих закупівлях – 8,8 тис грн, на регіональних – 20 тис грн, у роздріб – 20,9 тис грн. У 2021 році на централізованих – 5,5 тис грн, регіональних – 23,5 тис грн, у роздріб – 17,4 тис грн.

«Бачимо колосальну різницю в цінах між ДП «Медичні закупівлі України», аптеками та закупками на місцях. За рахунок великого обсягу та прозорих процедур закупівель, ДП закуповує ліки значно дешевше. Можливо, цей фактор також змушує постачальників знижувати ціни і у роздрібних мережах. Принаймні в даному випадку спостерігається зменшення ціни на вказані препарати впродовж трьох років, – зауважив експерт. – Основні висновки: зі стримуючими факторами (наприклад, встановленням граничних оптово-відпускних цін) вартість лікарських засобів може бути значно нижчою.

При цьому держава володіє інструментами для зниження цін. Програми на кшталт «Доступні ліки» мають бути розширені. Закупівлі доцільно проводити централізовано», – резюмував Михайло Радуцький.

Нагадаємо, електронний рецепт для рецептурних препаратів запрацює в березні 2022 року.

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