Вчені створили ліки від самотності



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Вони зменшують відчуття тривоги і соціальної ізоляції

Дослідники Університету Чикаго розробили таблетку від самотності. Вона містить гормон, що зменшує відчуття тривоги і соціальної ізоляції

Про це повідомляє видання i-D.

Таблетку протестували на добровольцях. Усі вони молоді та здорові, проте часто відчувають себе самотніми. Дослідники розділили учасників на дві групи: одна з них протягом восьми тижнів отримувала плацебо, а друга – таблетку, що містить гормон прегненолон, який показав ефективність у зниженні тривоги і соціальної ізоляції в мишей.

«Самотній розум постійно нам бреше. Це ніби ти їдеш на авто взимку з дуже поганою видимістю. Ідея в тому, що таблетка нібито розморожує лобове скло, і ти нарешті бачиш усе навколо таким, яким воно є. Ти перестаєш усіх боятися, стаєш більш відкритим до людей», – пояснює головна авторка дослідження Стефані Качіопо.

Дослідники кажуть, що ліки від самотності матимуть найкращих ефект, якщо доповнити їх роботою над собою та щодня практикуватися взаємодіяти з іншими людьми.

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