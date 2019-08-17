  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Вчені створили ліки від самотності

    • Розсилка
    Вчені створили ліки від самотності

    Вони зменшують відчуття тривоги і соціальної ізоляції

    Дослідники Університету Чикаго розробили таблетку від самотності. Вона містить гормон, що зменшує відчуття тривоги і соціальної ізоляції

    Про це повідомляє видання i-D.

    Таблетку протестували на добровольцях. Усі вони молоді та здорові, проте часто відчувають себе самотніми. Дослідники розділили учасників на дві групи: одна з них протягом восьми тижнів отримувала плацебо, а друга – таблетку, що містить гормон прегненолон, який показав ефективність у зниженні тривоги і соціальної ізоляції в мишей.

    Читайте також

    «Самотній розум постійно нам бреше. Це ніби ти їдеш на авто взимку з дуже поганою видимістю. Ідея в тому, що таблетка нібито розморожує лобове скло, і ти нарешті бачиш усе навколо таким, яким воно є. Ти перестаєш усіх боятися, стаєш більш відкритим до людей», – пояснює головна авторка дослідження Стефані Качіопо.

    Дослідники кажуть, що ліки від самотності матимуть найкращих ефект, якщо доповнити їх роботою над собою та щодня практикуватися взаємодіяти з іншими людьми.

    Супрун розвінчала міф про «чудодійні властивості» золотих пірамідок.

    Нагадаємо, фахівець пояснила, чому виникає герпес і як його лікувати.

    Читайте також
    ліки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ