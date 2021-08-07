Радуцький розповів, коли запрацює електронний рецепт для рецептурних препаратів

Нововведення почне діяти в березні 2022 року

Електронний рецепт для рецептурних препаратів запрацює в березні 2022 року. Про це пише у Facebook народний депутат СН, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

«Три тижні тому на засіданні Комітету ініціював розгляд питання щодо запровадження Е-рецепту. Домовились з керівництвом МОЗ, НСЗУ та Держекспертного центру щодо чіткого графіку реалізації проєкту. В загальних рисах план такий: у вересні цього року заплановано тендер на розробку програмного забезпечення для впровадження Е-рецепту в електронній системі охорони здоров’я. На початку 2021 року міністерство проведе навчання лікарів та фармацевтів з користування системою. Е-рецепт для препаратів інсуліну запрацює з жовтня, для всіх рецептурних препаратів – у березні 2022 року», – зауважив він.

Як зазначив Радуцький, з впровадженням е-рецепта припиниться безконтрольний продаж ліків, зокрема антибіотиків, з'явиться контроль за призначенням препаратів.

«Вже в 2021 році має запрацювати електронна медична картка пацієнта. Там буде зібрана вся інформація про пацієнта, план лікування, призначені ліки. З появою Е-рецепту лікар буде вимушений призначати препарати не на власний розсуд, а згідно плану лікування – відповідно до затверджених протоколів. Відповідно, з’явиться можливість контролювати правильність дій медичного працівника», – додав Радуцький.

Нагадаємо, в українських школах, дитячих садочках та оздоровчих закладах з 1 вересня почнуть діяти нові норми харчування. Відповідне рішення ухвалив уряд.

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