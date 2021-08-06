Як будуть карати за продаж ліків дітям: Радуцький назвав суми штрафів

Якщо штрафи не допоможуть, можуть впровадити кримінальну відповідальність

Із 7 серпня заборонять продаж ліків в аптеках дітям до 14 років. Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький написав у Facebook, що пропонують запровадити штрафи.

«Ми пропонуємо встановити штраф для працівників аптек і кур'єрів. За першого порушення – у розмірі 6,8 тис. грн – 13,6 тис. грн, за повторного – 13,6 тис. грн – 23,8 тис. грн. Штрафи доволі великі», – написав він.

Якщо штрафів не вистачить, комітет ініціює кримінальну відповідальність для випадків, коли продаж ліків призвів до загибелі дитини.

В Україні заборонили продавати ліки дітям до 14 років. Закон ухвалили 15 липня 2021 року.

Відповідний документ 6 серпня підписав президент Володимир Зеленський.

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