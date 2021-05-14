Як знятися з самоізоляції у додатку «Вдома». Роз’яснення МОЗ

Людині, яка повернулася з-за кордону зараз потрібно завантажити додаток «Вдома» й обрати: бути на самоізоляції два тижні або здати ПЛР-тест

Центр громадського здоров'я МОЗ розповів, як знятися з самоізоляції у додатку «Вдома», якщо ви повернулися з-за кордону. Особливу слід звернутися на правильність введених даних, зокрема номер телефону.

Як повідомила пресслужба ЦГЗ, додаток «Вдома» не втрачає свою актуальність. Щодня інформаційний контактний центр ЦГЗ отримує безліч дзвінків, пов’язаних із вимогами перевірити персональні дані, щось змінити чи додати.

«Центр вважає за необхідне, пояснити суспільству та журналістам, як насправді працює застосунок, чому ми не можемо розголошувати дані телефоном як вирішити ситуацію, коли «Вдома» не знімає вас із самоізоляції», – заявили у Центрі.

Так, людині, яка повернулася з-за кордону в час пандемії потрібно завантажити додаток «Вдома» й обрати: бути на самоізоляції два тижні або здати ПЛР-тест та, за умови отримання негативного результату, припинити самоізоляцію достроково.

В обов'язки Центру входить проведення верифікації зацікавлених лабораторій та надання їм доступу для внесення даних до електронної платформи. Верифікована лабораторія може надавати відповідну послугу та на підставі заяви та наявності негативного ПЛР-тесту – зняти людину з ізоляції.

Верифікованим лабораторіям Центр дає доступ до заповнення форми на електронній платформі, яка синхронізована з додатком «Вдома». Зазначається, що центр технічно підтримує та моніторить робочий стан електронної платформи без втручання до внесених даних. Дані про негативний результат лабораторія вносить до електронної платформи самостійно.

У ЦГЗ стверджують, що внесені дані синхронізуються з застосунком «Вдома» автоматично приблизно впродовж години, однак у відгуках на додаток у Google Play та соцмережах можна зустріти багато скарг на те, що дані синхронізуються довше. У такому разі слід телефонувати до лабораторії, яка робила тест, і звіряти правильні дані з тими, які перенесли її працівники.

«Співробітники Інформаційного контактного центру та приймальні ЦГЗ не мають доступу до електронної платформи – ані до редагування, ані до перевірки даних, бо є закон про захист персональних даних», – підкреслили у Центрі.

У відомстві додали, що лабораторія зобов’язана перевірити коректність внесених на платформу даних та виправити помилки, якщо такі є. Особливу увагу потрібно звертати на номер телефону. Лабораторія повинна внести номер, на який встановлено додаток. Перелік верифікованих лабораторій можна подивитися тут.

До слова, МОЗ просить українців на самоізоляції припинити фотографувати замість себе собак і техніку.