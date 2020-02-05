  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Рейтинг Трампа досяг найвищої позначки за весь час його президентства

    • Розсилка
    Опитування проводили в час процесу імпічменту Дональда Трампа, з 16 до 29 січня - Рейтинг Трампа досяг найвищої позначки за весь час його президентства
    Опитування проводили в час процесу імпічменту Дональда Трампа, з 16 до 29 січня

    За даними компанії Gallup, Трампа підтримують 49% американських виборців

    Рейтинг довіри до президента США Дональда Трампа зараз найвищий за весь час його президентства.

    Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на результати опитування компанії Gallup.

    За даними Gallup, Трампа підтримують 49% американських виборців. Довіра до Трампа серед респубілканців складає 94%.

    42% виборців, які називають себе незалежними, підтримують роботу президента. Їхня кількість зросла на 3%, порівняно з попереднім опитуванням.

    Серед американських демократів 7% виборців схвалюють дії глави держави. Це нижче на 3 відсотка, порівняно з попереднім дослідженням.

    Опитування проводили в час процесу імпічменту, з 16 до 29 січня. Дослідники опитали 1033 людини. Статистична похибка становить 4%.

    При цьому американська громадськість розділилась навпіл – половина зареєстрованих виборців США вважають, що Трамп заслуговує бути обраним до Білого дому на другий термін у листопаді цього року.

    Дослідники Gullop наголошують, що це найбільша поляризація суспільства у США в історії їхніх досліджень.

    Інші соціологічні дослідження також зафіксували ріст рейтингу Трампа, але із трохи нижчим рівнем довіри.

    Так, опитування NBC News/Wall Street Journal poll засвідчило підтримку президента США на рівні 46%. Тоді як 49% сказали, що їх не влаштовує переобрання Дональда Трампа.

    За даними дослідження FiveThirtyEight’s poll tracker, популярність Трампа - на рівні 43.6%, а опитування RealClearPolitics показало рівень підтримки 44.7% виборців.

    Читайте також: 
    соцопитування США Дональд Трамп рейтинг політика президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ