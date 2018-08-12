  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Які посадові оклади у працівників НАБУ. Оприлюднений звіт (Документ)

    • Розсилка

    Оклад детектива наразі становить близько 40 тис. гривень

    У НАБУ відзвітувались, які посадові оклади отримують працівники агентства. Про це йдеться у звіті НАБУ за перше півріччя 2018 року.

    Так, приміром, оклад детектива наразі становить близько 40 тис. гривень, головного спеціаліста — 27 тис. гривень.

    Директор НАБУ має посадовий оклад у розмірі 105 тис. гривень, перший заступник – 84 тис. гривень., керівник підрозділу детективів – 63 тис. гривень, начальник відділу – 42 тис. гривень.

    __
    Посадові оклади працівників НАБУ

    На відміну від інших правоохоронних органів України, співробітники Національного бюро не отримують премій, оскільки такий вид фінансового заохочення для них не передбачено законом.

    Читайте також: Ситник прозвітував про нічні походеньки до президента, війну з Холодницьким та зарплати у НАБУ

     

     

     

     

    Читайте також
    зарплата НАБУ гроші
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ