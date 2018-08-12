Які посадові оклади у працівників НАБУ. Оприлюднений звіт (Документ)



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Оклад детектива наразі становить близько 40 тис. гривень

У НАБУ відзвітувались, які посадові оклади отримують працівники агентства. Про це йдеться у звіті НАБУ за перше півріччя 2018 року.

Так, приміром, оклад детектива наразі становить близько 40 тис. гривень, головного спеціаліста — 27 тис. гривень.

Директор НАБУ має посадовий оклад у розмірі 105 тис. гривень, перший заступник – 84 тис. гривень., керівник підрозділу детективів – 63 тис. гривень, начальник відділу – 42 тис. гривень.

Посадові оклади працівників НАБУ

На відміну від інших правоохоронних органів України, співробітники Національного бюро не отримують премій, оскільки такий вид фінансового заохочення для них не передбачено законом.

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