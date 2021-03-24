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    Із 1 квітня в Україні зростуть тарифи на пологи

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    І за кесарів розтин, і за фізіологічні пологи Нацслужба здоров'я платить лікарням однаково - Із 1 квітня в Україні зростуть тарифи на пологи
    І за кесарів розтин, і за фізіологічні пологи Нацслужба здоров'я платить лікарням однаково
    Фото з відкритих джерел

    Кошти лікарням виплачує держава – пацієнтам нічого платити не потрібно

    В Україні з 1 квітня вартість надання медичної допомоги при пологах зросте на 2 тисячі гривень і становитиме 10 382 гривень. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів № 133.

    Зазначимо, що вказані кошти лікарням виплачує держава – пацієнтам нічого платити не потрібно, оскільки в державних медустановах пологи безкоштовні.

    Як додається, і за кесарів розтин, і за фізіологічні пологи Нацслужба здоров'я (НСЗУ) платить лікарням однаково.

    Водночас, лікарнії, що надають допомогу новонародженим отримуватимуть різні підвищувальні коефіцієнти. Зокрема, тариф зросте до 113 725 грн для недоношених дітей з вагою до 1,5 кг, а для немовлят вагою понад 1,5 кг становитиме 25 115 грн.

    Крім того, передбачений окремий пакет ня ведення вагітності в амбулаторних умовах. Для цього НСЗУ і лікарні укладатимуть нові контракти.

    Завдяки цьому породіллі зможуть безкоштовно пройти всі спостереження вагітності – від взяття на облік до розробки індивідуального плану ведення вагітності та його виконання. Також можна буде здати лабораторні аналізи і зробити обстеження.

    Як зазначається, укласти відповідні договори зможуть і колишні поліклініки, які стали діагностичними центрами, якщо там є гінекологи і відповідне обладнання.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я тарифи медицина українці лікарня немовля аналізи пологи
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