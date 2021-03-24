Із 1 квітня в Україні зростуть тарифи на пологи
Кошти лікарням виплачує держава – пацієнтам нічого платити не потрібно
В Україні з 1 квітня вартість надання медичної допомоги при пологах зросте на 2 тисячі гривень і становитиме 10 382 гривень. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів № 133.
Зазначимо, що вказані кошти лікарням виплачує держава – пацієнтам нічого платити не потрібно, оскільки в державних медустановах пологи безкоштовні.
Як додається, і за кесарів розтин, і за фізіологічні пологи Нацслужба здоров'я (НСЗУ) платить лікарням однаково.
Водночас, лікарнії, що надають допомогу новонародженим отримуватимуть різні підвищувальні коефіцієнти. Зокрема, тариф зросте до 113 725 грн для недоношених дітей з вагою до 1,5 кг, а для немовлят вагою понад 1,5 кг становитиме 25 115 грн.
Крім того, передбачений окремий пакет ня ведення вагітності в амбулаторних умовах. Для цього НСЗУ і лікарні укладатимуть нові контракти.
Завдяки цьому породіллі зможуть безкоштовно пройти всі спостереження вагітності – від взяття на облік до розробки індивідуального плану ведення вагітності та його виконання. Також можна буде здати лабораторні аналізи і зробити обстеження.
Як зазначається, укласти відповідні договори зможуть і колишні поліклініки, які стали діагностичними центрами, якщо там є гінекологи і відповідне обладнання.