В Україні зібрано понад 70% зерна нового врожаю



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Зернових та зернобобових культур намолочено 40,7 млн тонн з площі близько 11 млн га (71% до прогнозу).

Станом на 5 жовтня 2020 року українські сільгоспвиробники зібрали майже 53 млн тонн основних культур з площі 17,1 млн га

В Україні зібрано вже 71% зерна. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, пише agronews.ua.

Зазначається, що станом на 5 жовтня 2020 року українські сільгоспвиробники зібрали майже 53 млн тонн основних культур з площі 17,1 млн га.

Зокрема, зернових та зернобобових культур намолочено 40,7 млн тонн з площі близько 11 млн га (71% до прогнозу).

У розрізі культур зібрано:

проса – 198 тис. тонн з площі 107,7 тис. га (72%);

гречки – 85,7 тис. тонн з площі 65,3 тис. га (83%);

соняшнику – 8,3 млн тонн з площі 4,4 млн га (69%);

сої – 1,3 млн тонн з площі 650,5 тис. га (49%);

кукурудзи – 5,03 млн тонн з площі 1,1 тис. га (20%).

У міністерстві інформують, що цукрових буряків накопано 822,2 тис. тонн на площі 18,3 тис. га (8%).

Крім того, в Україні продовжується осіння посівна кампанія озимих культур.

До слова, в Україні площі під озимими зерновими культурами мінімальні за останні чотири роки.

Також повідомлялося, що експортери зерна придумали, як тиснути на аграріїв, що не хочуть збувати свій товар.

Нагадаємо, цьогоріч Україна збере найменший урожай за останні чотири роки.