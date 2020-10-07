До кінця року ціни на хліб зростуть на 10-15%



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Ціни на хліб зростуть, але не настільки, як пишуть ЗМІ

Компанії-виробники хліба не підуть на підвищення цін більше, ніж на 10-15%

До кінця 2020 року прогнозоване подорожчання хліба і хлібобулочних виробів має скласти 15-20%. Про це повідомив віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко.



Раніше деякі ЗМІ з посиланням на учасників ринку повідомляли про можливе підвищення цін на хліб на 40%. Дученко зазначив, що це не відповідає дійсності.



За його словами, фактори, що впливають на підвищення цін, дійсно існують. В першу чергу до подорожчання хліба призвело зростання вартості пшениці та продуктів її перероблення, підвищення цін на цукор, соняшникову олію та інші інгредієнти для виробництва хліба та хлібобулочних виробів, а також девальвація гривні майже на 20% з початку 2020 року і зростання мінімальної заробітної плати, рівень якої регулюється урядом.



«В цілому в таких умовах є всі передумови говорити про підвищення цін на 15-20%. Однак ми проводили неодноразові наради з пекарським бізнесом і у нас є розуміння, що вище, ніж на 10-15% ціни рости не будуть. Як мінімум, ми точно можемо говорити про найпопулярніші соціальні сорти хліба, оскільки підприємства розуміють соціальну складову цього бізнесу», – зазначив Дученко.



Він нагадав, що з початку року вартість пшениці (50% собівартості хліба) виросла на 40%, тільки за вересень – на 25%. Крім того, істотно зросли ціни на цукор, чому немає економічного обґрунтування, на соняшникову олію, логістичні послуги, енергоносії. Через зростання експорту зерна можливий дефіцит борошна. Компанії також істотно збільшили витрати на запобіжні заходи, пов'язані з Сovid-19.



«Щоб мати можливість виконувати зобов'язання перед постачальниками, клієнтами, своїми співробітниками, необхідно шукати нові резерви, але вони теж не нескінченні. Пекарський бізнес не здатний вплинути на формування цін на пшеницю, логістику, енергоносії, які безпосередньо впливають на собівартість хліба», – зазначив Дученко.



Нагадаємо, що в Україні зібрано понад 70% зерна нового врожаю.