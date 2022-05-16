Якою має бути перемога над Росією? Американська дипломатка дала підказку українцям

Гнати росіян чим подалі. Тимчасова повірена США вважає, що Україна може сама вирішувати, як перемагати

Глава дипмісії США досить позитивно оцінює спроможності української армії у протистоянні російським військам, які вторглися в Україну. Про це Крістіна Квін заявила в інтерв'ю «Главкому».

Відповідаючи на запитання щодо спроможності України відкинути російські війська зі своєї території, пані Квін сказала: «Досі, мені здається, що Україна була дуже успішною у тому, щоб відкинути російські війська на півночі Києва, а зараз українці відтісли їх від Харкова. Я упевнена, що не зовсім нелогічно припустити, що Україна зможе відтиснути російські війська в інших регіонах, які досі спромоглася окупувати Росія».

Як відомо, в даний момент існує ймовірність того, що Росія може анексувати подібно до Криму території, які вона окупувала в Україні після 24 лютого.

Пані Квін чесно відповіла, що не знає чи піде на цей крок Путін, при цьому вона зазначила, що «розмова про анексію цих територій буде ще одним грубим порушенням міжнародного права і ще одним безвідповідальним кроком щодо безпеки в Європі».

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що країни ОДКБ відмовилися брати участь у російському вторгненні в Україну.

Наразі всі країни-учасники ОДКБ (окрім РФ та Білорусі) дотримуються нейтралітету в питанні російського вторгнення. Жодна з них не визнала окупацію Криму та незалежність «ДНР/ЛНР».

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