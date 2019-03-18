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    Янукович судиться з сімейством Луценків

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    Ірина та Юрій Луценки. Фото з відкритих джерел - Янукович судиться з сімейством Луценків
    Ірина та Юрій Луценки. Фото з відкритих джерел

    У Печерському райсуді Києва президент-втікач захищає власну честь та гідність

    Колишній президент Віктор Янукович, який взимку 2014 року втік до Росії, подав до суду на генерального прокурора Юрія Луценка і його дружину, нардепа БПП Ірину Луценко.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

    Від подружжя Луценків президент-втікач добивається спростування недостовірної інформації, розповсюдженої Юрієм Віталійовичем під час інтерв’ю Дмитру Гордону та Іриною Степанівною – на телеканалі «Прямий».

    Цивільні справи про захист честі, гідності та ділової репутації Віктора Януковича розглядає Печерський райсуд Києва.

    Також стало відомо, що перше засідання у справі Ірини Луценко, відбудеться 24 травня під головування судді Віталія Писанця.

    Нагадаємо, вироком Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року Януковича визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 («Державна зрада»), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 («Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни») Кримінального кодексу України.

    Януковичу визначено остаточне покарання у виді 13 років позбавлення волі.

    БПП Віктор Янукович президент
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