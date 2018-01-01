Януковича забрали російські вертольоти з червоною зіркою, – охоронець екс-президента

Янукович запропонував охоронцям визначитися: їхати з ним «далі», чи залишитися та облишити свої обов'язки

У ніч на 23 лютого 2014 року неподалік Бердянська екс-президента Віктор Януковича забрали гелікоптери, які, ймовірно, належать Російській Федерації. Про це під час допиту в суді про держзраду Януковича розповів його охоронець Віктор Резніченко. «22 лютого ми виїхали до автономної республіки в Крим. Ввечері, близько 22. Під час руху



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Віктор Янукович з охоронцями

Янукович запропонував охоронцям визначитися: їхати з ним «далі», чи залишитися та облишити свої обов'язки

У ніч на 23 лютого 2014 року неподалік Бердянська екс-президента Віктор Януковича забрали гелікоптери, які, ймовірно, належать Російській Федерації.

Про це під час допиту в суді про держзраду Януковича розповів його охоронець Віктор Резніченко.

«22 лютого ми виїхали до автономної республіки в Крим. Ввечері, близько 22. Під час руху приблизно біля міста Бердянськ ми під'їхали до поля, освітити нашими фарами поле. І на це поле сіли три гелікоптери МІ-8. Я побачив червону зірку на фюзеляжі. Пілоти були в спецспрядженні. Я так думаю, що це були гелікоптери Російської Федерації», - розповів свідок.

Потім, за його словами, вертольоти вилетіли в невідомому напрямку, але у вікно було видно море.

«За годину ми сіли в невідомому для мене аеродромі, там нас зустріли військові Російської Федерації. Де сів основний борт, де знаходиться Янукович, ми не бачили. Нам на льотному полі військові запропонували вагончики, в яких ми знаходилися до ранку. А потім переїхали автомобілем до літака типу Ан-26, де вже перебував Янукович», - додав Резніченко.

Потім він розповів про те, які пересідали на інші літаки, опинилися в Криму. Саме там Янукович запропонував охоронцям визначитися: їхати з ним «далі», чи залишитися та облишити свої обов'язки.

Нагадаємо, що потім Янукович опинився у російському Ростові-на-Дону і досі переховується на Росії.

Нагадаємо, 18 січня Оболонський районний суд міста Києва продовжує розглядати по суті справу про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. Зокрема, сьогодні на засіданні заслухають свідків обвинувачення - колишніх охоронців Януковича, які бачили, як він утікав у Росію.

29 червня Оболонський районний суд ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича. ГПУ підозрює Януковича у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 («Державна зрада»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 («Пособництво у веденні агресивної війни») Кримінального кодексу України.

Януковичу інкримінують вчинення державної зради 1 березня 2014 року, коли він звернувся з письмовою заявою до президента Росії з проханням використовувати російські війська на території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму та об'єктів держвласності на суму понад 1,080 трлн грн.

Влітку Янукович заявив, що не має наміру більше брати участь в судовому процесі у справі про держзраду і відкликає своїх захисників. Після цього у справі кілька разі змінювалися державні адвокати.