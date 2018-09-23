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    Японія відправила на МКС прототип першого космічного ліфта

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    Вантажівка HTV-7 - Японія відправила на МКС прототип першого космічного ліфта
    Вантажівка HTV-7

    Вчені планують протестувати прототип міні-космічного ліфту

    Японія запустила на Міжнародну космічну станцію космічну вантажівку HTV-7, яка має доставити корисний вантаж, нові необхідні для життя астронавтів літій-іонні батареї та прототип першого космічного ліфта.

    Про це повідомляє NASA.

    Ракета-носій класу H-IIB з вантажівкою HTV-7 на борту стартувала з космічного центру Японії увечері 22 вересня.

    На HTV-7 вантаж розмістили у двох відділеннях. В одному з них — подвійний наносупутник STARS-Me. Він складається з двох супутників, з’єднаних 10-метрових тросом, який має розмотатися після запуску з МКС. Після цього спеціальний контейнер має переміщуватися уздовж натягнутого тросу. Саме так учені планують протестувати прототип міні-космічного ліфту.

    Раніше повідомлялося, що на борту апарата є понад п'ять тонн різних вантажів, у тому числі й капсула, яка доставить на Землю результати експериментів, проведених на МКС.

    Джерело: Громадське

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