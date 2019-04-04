Японія відреагувала на проведення російських військових навчань на Курилах



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Протест Японії було відразу відправлено дипломатичними каналами в Москву

Уряд Японії висловив протест Росії через проведення військових навчань у південній частині Курильських островів.

Про це повідомляє NKH.

«Японія заявила протест Росії проти військових навчань у водах поблизу Кунаширі, острова, що є частиною північних територій (так в Японії називають південні острови Курильської гряди - ред.)» - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією міністерства закордонних справ Японії, Росія повідомила про проведення навчань з 4 по 12 квітня у водах на схід від південної частини Кунаширі у вівторок, 2 квітня.

Протест Японії було відразу відправлено дипломатичними каналами в Москву. У ньому японська влада повідомила, що військові навчання на Курилах несумісні з позицією країни щодо островів.

Як відомо, чотири острови Курильської гряди - Ітуруп, Шикотан, Кунаширі і Хабомаї - викликають територіальні розбіжності між двома країнами з кінця Другої світової війни. Проблема статусу цих островів залишається головною перешкодою на шляху до укладення мирного договору. Японія заявляє про свої права на них. Росія наполягає на своєму протектораті над островами.

Як повідомлялося, прем'єр Японії погодився на частину Курильських островів. Японський прем'єр-міністр Сіндзо Абе розглядає можливість укладення мирного договору з Росією, якщо вона віддасть Японії два з чотирьох спірних Курильських островів.

Нагадаємо, близько 300 росіян на Сахаліні протестували проти передачі Японії Курильських островів.

Джерело: Укрінформ