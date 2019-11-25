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    Японські вчені навчилися визначати 13 видів раку за краплею крові

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    Японські вчені навчилися визначати 13 видів раку за краплею крові

    Для проведення аналізу потрібна одна крапля крові і близько двох годин часу

    Японська корпорація «Тосіба» розробила метод діагностики онкологічних захворювань, який дозволяє за аналізом крові визначити наявність того чи іншого захворювання з точністю до 99%.

    Про це йдеться в заяві компанії.

    Тест дозволяє виявити наявність 13 видів раку, серед них - рак шлунка, грудей, печінки, стравоходу, підшлункової залози, кишечника, сечового міхура та інші.

    Крім того, тест ефективний навіть на ранніх стадіях захворювання.

    В основі способу діагностики лежить виявлення типів концентрації малих некодуючих молекул РНК, які виділяють в кров ракові клітини. У компанії заявляють, що для проведення аналізу потрібна одна крапля крові і близько двох годин часу.

    «Тосіба» розраховує, що через кілька років проведення циклу всіх необхідних випробувань, новий метод діагностики буде застосовуватися повсюдно.

    здоров'я рак
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