Японські вчені навчилися визначати 13 видів раку за краплею крові



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Для проведення аналізу потрібна одна крапля крові і близько двох годин часу

Японська корпорація «Тосіба» розробила метод діагностики онкологічних захворювань, який дозволяє за аналізом крові визначити наявність того чи іншого захворювання з точністю до 99%.

Про це йдеться в заяві компанії.

Тест дозволяє виявити наявність 13 видів раку, серед них - рак шлунка, грудей, печінки, стравоходу, підшлункової залози, кишечника, сечового міхура та інші.

Крім того, тест ефективний навіть на ранніх стадіях захворювання.

В основі способу діагностики лежить виявлення типів концентрації малих некодуючих молекул РНК, які виділяють в кров ракові клітини. У компанії заявляють, що для проведення аналізу потрібна одна крапля крові і близько двох годин часу.

«Тосіба» розраховує, що через кілька років проведення циклу всіх необхідних випробувань, новий метод діагностики буде застосовуватися повсюдно.