Знайдено спосіб запобігти смертельній стадії раку
Вчені визначили білок Семір, що поширює ракові клітини в мозок
Вчені США визначили білок, що сприяє поширенню ракових клітин в мозок. Відкриття допоможе розробити нові методи запобігання местастаз.
Про це повідомляється в пресрелізі MedicalXpress.
Зазначається, що білок Cемір змушує кровоносні судини і резидентні імунні клітини в мозку виробляти запальні молекули, які, в свою чергу, сприяють виживанню і розмноженню ракових клітин з утворенням пухлин головного мозку.
«В експериментах на тваринах було доведено, що блокування Cемір гальмувало метастазування», - йдеться у повідомленні.
Більшість випадків смерті від раку пов'язано не з первинними пухлинами, а саме з метастазами - вторинними пухлинними вогнищами, що утворюються в життєво важливих органах.
Метастази в мозку є найбільш агресивними і розвиваються у 150-200 тисяч хворих на рак щороку тільки в США. Однак тепер вчені здатні оцінити ризик їх розвитку за рівнем Cемір.