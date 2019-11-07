Знайдено спосіб запобігти смертельній стадії раку



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В експериментах на тваринах було доведено, що блокування Cемір гальмувало метастазування - дослідники

Вчені визначили білок Семір, що поширює ракові клітини в мозок

Вчені США визначили білок, що сприяє поширенню ракових клітин в мозок. Відкриття допоможе розробити нові методи запобігання местастаз.

Про це повідомляється в пресрелізі MedicalXpress.

Зазначається, що білок Cемір змушує кровоносні судини і резидентні імунні клітини в мозку виробляти запальні молекули, які, в свою чергу, сприяють виживанню і розмноженню ракових клітин з утворенням пухлин головного мозку.

«В експериментах на тваринах було доведено, що блокування Cемір гальмувало метастазування», - йдеться у повідомленні.

Більшість випадків смерті від раку пов'язано не з первинними пухлинами, а саме з метастазами - вторинними пухлинними вогнищами, що утворюються в життєво важливих органах.

Метастази в мозку є найбільш агресивними і розвиваються у 150-200 тисяч хворих на рак щороку тільки в США. Однак тепер вчені здатні оцінити ризик їх розвитку за рівнем Cемір.