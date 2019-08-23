YouTube заблокував 210 каналів за зв’язки із урядом КНР



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Пекін і далі намагається дискредитувати протести в Гонконзі на міжнародній арені

YouTube вирішив заблокувати 210 каналів через те, що вони були частиною кампанії уряду КНР щодо впливу на сприйняття протестів в Гонконгу. Про це повідомляє гонконгське видання The South China Morning Post.

В своєму повідомленні Google, який володіє відеохостингом, нагадала про те, що раніше Facebook та Twitter теж видаляли аккаунти через підозрілу скоординовану активність із них, яка могла використовуватися урядом КНР для дискредитації протестного руху в Гонконзі на міжнародній арені.

Google насторожило те, що для доступу до каналів на YouTube масово використовувалися послуги VPN-сервісів і інші методи приховання справжніх IP-адрес.

Раніше стало відомо, що Канада заборонила персоналу свого консульства у Гонконзі відвідувати Китай.

Також нагадаємо, що Китай образився на Facebook і Twitter через Гонконг.

Нагадаємо, у Гонконгзі голова адміністрації Керрі Лам заявила про готовність створити платформу для діалогу з протестувальниками, однак відмовилася задовольнити їхні вимоги.

На антиурядовий протест у Гонконзі в неділю, 18 серпня, вийшли близько 1,7 мільйона учасників.

Нагадаємо, протести у Гонконзі почалися в червні цього року після внесення закону про спрощену процедуру екстрадиції підозрюваних в інші країни, включаючи материковий Китай.

1997 року колишня британськя колонія Гонконг був переданий під управління Пекіна за договором, відповідно до якого комуністичний уряд КНР обіцяв не змінювати політичний і економічний лад на острові і підтримувати принцип «одна країна - дві системи».

Противники закону вважають, що спрощена процедура висилання підозрюваних в Китай загрожує переслідуванням опозиціонерам в Гонконзі.