Юрист-міжнародник пояснив безпрецедентність злочинів Путіна в Україні

«Після Гітлера і Сталіна ніхто собі такого не дозволяв»

Безпрецедентність нинішньої фази збройного конфлікту між Російською Федерацією та Україною, яка почалася 24 лютого 2022 року, полягає в тому, що вперше з часів Другої світової війни в Європі почався повномасштабний збройний напад, агресивна війна, розв’язана однією суверенною державою проти іншої. Таку думку висловив кандидат, ексочільник Комітету Ради Європи з питань запобігання катуванням Микола Гнатовський в інтерв'ю «Главкому».

За словами Гнатовського, після Гітлера і Сталіна на нашому континенті ніхто собі такого не дозволяв того, що зараз чинить президент РФ Володимир Путін.

«Зараз проти нас розв’язана широкомасштабна загарбницька війна, яку можна порівняти – і то хіба що за характером звірств – із подіями, пов’язаними з розпадом колишньої Югославії», – зазначив правник.

Він наголосив на тому, що інші збройні конфлікти після Другої світової стосувалися частини територій іншої держави, і все це відбувалося під якимось приводами.

«Тобто спроби юридичного прикриття завжди були – вигадували якийсь «кримський народ», хоча не було і не могло бути такого суб’єкта в міжнародному праві», – наголосив Гнатовський.

Він підкреслив, що до 21 лютого цього року Росія продовжувала заявляти, що поважає територіальну цілісність України, але без Криму. А от визнання двох «народних республік» на Сході України мало саме загарбницький характер. Це дійсно щось абсолютно небачене в Європі. Нахабно і брутально порушено основоположні норми міжнародного права, які забороняють агресію, приєднання територій, гарантують право нації на визначення власної.

Нагадаємо, кількома днями раніше до України прибули слідчі Гаазького трибуналу.

Відомо, що головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан почав роботу в Україні для збору доказів воєнних злочинів РФ.



