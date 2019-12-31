З 1 лютого в Україні відключать усі таксофони



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За місяць в Україні відключать усі таксофони Фото: ЗІК

На 01.02.2020 заплановано відключення вуличних таксофонів компанії «Укртелеком».

На 01.02.2020 заплановано відключення вуличних таксофонів компанії «Укртелеком». Про своє рішення «Укртелеком» повідомляв ще у жовтні 2019 року.

Раніше повідомлялося, що арештовані виконавчою службою 93% акцій «Укртелекому» мають бути продані для погашення 1,8 млрд грн боргу власника компанії - ТОВ «ЕСУ» - перед АТ «Ощадбанк».

Раніше державний «Ощадбанк» виграв у «Укртелекому» спір щодо договору купівлі-продажу облігацій на 1,5 млрд грн. Верховний суд ухвалив нове рішення, яким повністю відмовив Укртелекому в задоволенні його позовних вимог до Ощадбанку щодо розірвання договору купівлі-продажу облігацій.

За даними «Ощадбанку», 15.09.2015 між «Укртелекомом» та «Ощадбанком» було укладено договір, згідно з яким банк зобов’язався передати у власність «Укртелекому», а останній зобов’язався не пізніше 15.03.2017 прийняти та оплатити облігації ТОВ «ЕСУ» (власник контрольного пакета акцій Укртелекому) серії С за ціною 1 млрд грн плюс накопичений купонний доход за облігаціями. У серпні 2017 року «Укртелеком» подав до Господарського суду Києва позовну заяву про розірвання договору та визнання зобов’язань за договором припиненими.