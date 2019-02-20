З березня кияни отримуватимуть субсидію готівкою: як нараховуватимуться кошти



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Правила призначення житлової субсидії лишаються незмінними, змінюється лише алгоритм її виплати

Усі кияни, що користувались житловою субсидією з жовтня 2018 року, після 1 березня почнуть отримувати суму нарахованої субсидії готівкою. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції заступник директора Департаменту соціальної політики Максим Бученко.

«Правила призначення житлової субсидії лишаються незмінними, змінюється лише алгоритм її виплати. З приводу подачі будь-яких документів чи створення рахунків не потрібно звертатись до органів соціального захисту, Пенсійного фонду чи представництв «Ощадбанку». За допомогою «Укрпошти» усім отримувачам житлової субсидії будуть розіслані інформаційні повідомлення. А кошти вони отримуватимуть на свої карткові рахунки через органи Пенсійного фонду чи у відділеннях «Ощадбанку», – повідомив Бученко.

Він також пояснив, що наявність картки «Ощадбанку» не є обов’язковою умовою для отримання субсидії. У разі відсутності картки, отримати кошти можна буде у цьому ж банку за паспортом через касу в рамках спеціальної програми «Швидка копійка».

Бученко наголосив, що тепер мешканці зможуть заощаджувати свої кошти завдяки енергозбереженню та використанню послуг у меншому обсязі: «Оскільки субсидія нараховується відповідно до соціальних норм і нормативів, затверджених постановою Кабінету міністрів, то заощаджені кошти не повертаються до державного бюджету, а лишаються у громадянина для його власних потреб. Він може користуватись ними на свій розсуд».

Таким чином, громадянам, яким житлова субсидія призначена з 2018 року, за січень 2019-го субсидія буде перерахована, як і раніше (на рахунки управителів багатоквартирного будинку, ОСББ/ЖБК і виконавців комунальних послуг), а з лютого субсидію вже перераховуватимуть у готівковій формі.

Житлова субсидія домогосподарствам, що звернулись за призначенням житлової субсидії вперше з 1 січня цього року, надходитиме на їхній персональний обліковий запис в АТ «Ощадбанк». Фінансова установа перераховуватиме відповідні кошти на рахунки надавачів житлово-комунальних послуг одержувача, про що одержувач отримає sms-повідомлення. Залишок нарахувань оплачується громадянином самостійно. Відсутня буде необхідність щомісяця сплачувати обов’язкову частку плати за кожний вид послуги.

Житлова субсидія не пенсіонерам буде перерахована грошовим переказом через АТ «Ощадбанк», а пенсіонерам виплачена через Пенсійний фонд одночасно з пенсією. Для отримання грошового переказу необхідно буде звернутися до найближчого відділення АТ «Ощадбанк» і надати паспорт та ідентифікаційний код.

Пенсіонери, які отримають пенсійні виплати через інші банки, відповідно зможуть зняти свою субсидію безпосередньо у банкоматі цього банку. Тим, у кого немає пенсійної картки, субсидію разом із пенсією доставить «Укрпошта».

Нагадаємо, що отримувачам житлової субсидії у травні 2019 року необхідно буде звернутись до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації з новою заявою про призначення житлової субсидії та декларацією про доходи і витрати із зазначенням номеру мобільного телефону.