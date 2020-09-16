З березня в світі від коронавірусу померли 366 журналістів



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З 1 липня до початку вересня, кількість померлих від коронавірусу журналістів подвоїлася

Інфекція забрала життя працівників медіа з 47 країн. Крім того, ще 54 журналістів було вбито

У світі з березня від коронавірусу померли, щонайменше, 366 журналістів у 47 країнах. Про це повідомляє Press Emblem Campaign у середу, 16 вересня.

«Щонайменше, 366 журналістів із 47 країн померли від коронавірусу з початку березня. Крім того, з січня з різних причин були вбиті 54 журналісти. Загальна кількість загиблих журналістів цьогоріч понад 400», – заявив генсек PEC Блез Лемпен.

Різке збільшення смертності серед співробітників ЗМІ через пандемію останнім часом фіксується в Індії, пояснив Лемпен.

У той же час, за два місяці, з 1 липня до початку вересня, кількість померлих від коронавірусу журналістів подвоїлася.

При цьому загалом пандемія забрала життя 205 журналістів у країнах Латинської Америки, 90 – в Азії, 28 – в Європі, 22 – в Африці і 21 – в Північній Америці. Найбільше журналістів померло в Перу – 82, далі йдуть Еквадор – 40 журналістів, Індія – 36, Бангладеш – 31 Мексика – 26, в США – 20, Бразилія – 19 і Пакистан – 10, Болівія, Великобританія і Нігерія – по вісім журналістів.

В організації підкреслюють, що фактична цифра жертв серед журналістів від коронавірусу вища, оскільки деякі країни не повідомляють про їхню смерть.