  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    З березня в світі від коронавірусу померли 366 журналістів

    • Розсилка
    <span>З 1 липня до початку вересня, кількість померлих від коронавірусу журналістів подвоїлася</span> - З березня в світі від коронавірусу померли 366 журналістів
    З 1 липня до початку вересня, кількість померлих від коронавірусу журналістів подвоїлася

    Інфекція забрала життя працівників медіа з 47 країн. Крім того, ще 54 журналістів було вбито

    У світі з березня від коронавірусу померли, щонайменше, 366 журналістів у 47 країнах. Про це повідомляє Press Emblem Campaign у середу, 16 вересня.
     
    «Щонайменше, 366 журналістів із 47 країн померли від коронавірусу з початку березня. Крім того, з січня з різних причин були вбиті 54 журналісти. Загальна кількість загиблих журналістів цьогоріч понад 400», – заявив генсек PEC Блез Лемпен.
     
    Різке збільшення смертності серед співробітників ЗМІ через пандемію останнім часом фіксується в Індії, пояснив Лемпен.
     
    У той же час, за два місяці, з 1 липня до початку вересня, кількість померлих від коронавірусу журналістів подвоїлася.
     
    При цьому загалом пандемія забрала життя 205 журналістів у країнах Латинської Америки, 90 – в Азії, 28 – в Європі, 22 – в Африці і 21 – в Північній Америці. Найбільше журналістів померло в Перу – 82, далі йдуть Еквадор – 40 журналістів, Індія – 36, Бангладеш – 31 Мексика – 26, в США – 20, Бразилія – 19 і Пакистан – 10, Болівія, Великобританія і Нігерія – по вісім журналістів.
     
    В організації підкреслюють, що фактична цифра жертв серед журналістів від коронавірусу вища, оскільки деякі країни не повідомляють про їхню смерть.
    ЗМІ США смерть Індія Пакистан Бразилія Бангладеш Мексика інфекція Перу Еквадор час Нігерія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies