Гравець збірної Данії Еріксен, який втратив свідомість під час матчу Євро, прийшов до тями

Стан футболіста, як повідомляють в УЄФА, стабільний

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен, який знепритомнів на полі під час матчу Данія – Фінляндія на чемпіонаті Європи, прийшов до тями. Його стан стабільний.

Гравець міланського «Інтера» впав на рівному місці. На поле вибігли лікарі. Робили масаж серця. Підбігли футболісти, які закрили гравця від камер. Всі були в шоці.

Як повідомляє прес-служба УЄФА, футболіст при тямі, стан його стабільний.

Данія виступила з заявою про півзахисника збірної Крістіана Еріксена після інциденту в матчі 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2020 з Фінляндією.

«Крістіан Еріксен в свідомості, лікарі в лікарні продовжують роботу з ним», - наводить заяву данців журналіст Фабріціо Романо в «Твіттері».

Нагадаємо, в групі В, крім данців і фінів, зіграють національні команди Росії та Бельгії.

Євро-2020 мав відбутися минулого літа, проте через пандемію коронавірусу турнір перенесли на 2021 рік. Матчі пройдуть з 11 червня по 11 липня одразу в кількох європейських містах.