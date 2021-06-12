Жах і сльози на Євро, зміни кредитування та вакцинація в Україні. Головні новини 12 червня

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів на полі під час матчу Данія-Фінляндія

«Главком» підготував шість найголовніших новин за 12 червня

У суботу, 12 червня, сталося кілька важливих подій: півзахиснику збірної Данії Крістіану Еріксену під час Євро-2020 робили масаж серця, президент України підписав низку законів, 230 тисяч українців повністю вакцинувалися, а Сергій Притула думає створити нову партію.

«Главком» підготував шість найголовніших новин за 12 червня.

У гравця збірної Данії на полі зупинилося серце. Всі плакали (фото, відео)

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів на полі під час матчу Данія – Фінляндія. Гравець міланського «Інтера» впав на рівному місці. На поле вибігли лікарі, робили масаж серця. Підбігли футболісти, які закрили гравця від камер. Дружина футболіста та присутні на стадіоні вболівальники плакали.

Футболіста вже забрали у лікарню. Згодом стало відомо, що Крістіан Еріксен прийшов до тями. Його стан стабільний.

Зеленський затвердив трирічну стратегію розвитку правосуддя: що зміниться

Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 231/2021 «Про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021 – 2023 роки».

Стратегія визначає основні засади та напрями розвитку системи правосуддя з урахуванням найкращих міжнародних практик. У документі окреслено пріоритети вдосконалення законодавства щодо судоустрою, статусу суддів, судочинства та інших інститутів правосуддя, а також впровадження невідкладних заходів для покращення діяльності правових інститутів.

Також у документі визначено проблеми, які необхідно розв'язати для подальшого вдосконалення функціонування судової влади та здійснення правосуддя.

В Україні від Covid-19 повністю вакциновано 230 тисяч людей

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19 в Україні з кінця лютого отримали 230 тисяч людей. При цьому загалом зробили вже близько 1,66 мільйона щеплень, за останню добу з яких – 6262062, більшість з них – першою дозою.

Станом на 12 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 678522 людини.

Зеленський змінив правила кредитування для мешканців зони АТО/ООС

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що скасовує заборону на штрафи за новими кредитами для громадян у зоні АТО/ООС, а також заборону стягнень на заставну нерухомість за кредитами, що оформлені після травня 2021 року.

Закон скасовує заборону нараховувати пені та штрафи на основну суму заборгованості за кредитами, які брали після 1 травня 2021 року громадяни України, котрі проживають на території проведення антитерористичної операції (крім окремо визначених населених пунктів).

Відповідні положення застосовуються до договорів, укладених після 1 травня або до яких після цієї дати за погодженням сторін вносилися зміни щодо продовження строків, зменшення розміру відсотків і штрафів.

Ситуація з Covid-19

За минулу добу, 11 червня, в Україні зафіксовано 1274 нових випадки коронавірусу. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2222701 особа;

одужало – 2125685 осіб;

летальних випадків – 51646;

проведено ПЛР-тестувань – 10487410.

Притула думає створити нову партію на базі вихідців з «Голосу»

Колишній кандидат у мери Києва Сергій Притула, який нещодавно вийшов з лав партії «Голос», допустив створення нової політичної сили.

За словами Притули, його «максимально цікавить» наступна парламентська кампанія.

«Я в принципі не відкидаю (створення партії). Це вже буде трохи інша історія ніж та, що була з «Голосом». Тут я збираюсь очолювати процес», – сказав Притула.

Він уточнив, що в реалізації цих планів йому допомагають колеги та команди з регіонів, зокрема – з «Голосу».