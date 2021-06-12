Шевченко розповів, як буде долати Нідерланди

Збірна України не збирається бути хлопчиками для биття

Андрій Шевченко провів в Амстердамі прес-конференцію напередодні першого матчу синьо-жовтих на Євро-2020.

«У нас є чіткий план на гру, – розповів головний тренер збірної України. – Сучасний футбол вимагає певного балансу і в обороні, і в атаці. Якщо ми завтра будемо дотримуватися його, правильно захищатися й атакувати, думаю, у нас будуть шанси. У футболі вони завжди є. У нас будуть шанси досягти того позитивного результату, на який ми будемо заслуговувати.

Ми розуміємо, що будемо грати в Нідерландах за хорошої атмосфери. Ми розуміємо всі складнощі, які будуть на нас чекати, але готові до них. Ми з повагою ставимося до суперника. У нього багато талановитих гравців, це команда, яка завжди грає стабільно».

Сьогодні збірна України прогулялася парком в Амстердамі.

Матч Нідерланди – Україна відбудеться 13 червня.

Тим часом гравець збірної Данії Еріксен, який втратив свідомість під час матчу Євро, прийшов до тями.



