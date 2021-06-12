Жахливий момент, коли Еріксен втратив свідомість, потрапив на відео

Футболіста збірної Данії наразі повезли до лікарні, пишуть, що він у свідомості

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів на полі під час матчу Данія – Фінляндія.

Гравець міланського «Інтера» впав на рівному місці. На поле вибігли лікарі. Підбігли футболісти, які закрили гравця від камер. Всі в шоці. Дружина також на стадіоні. Плаче.

Футболісти пішли в підтрибунні приміщення. Глядачі не розходяться. Наразі Еріксена повезли до лікарні. Про його стан нічого невідомо.

За останньою інформацією, він прийшов до тями.

Нагадаємо, в групі В, крім данців і фінів, виступають національні команди Росії та Бельгії.

Євро-2020 мав відбутися минулого літа, проте через пандемію коронавірусу турнір перенесли на 2021 рік. Матчі пройдуть з 11 червня по 11 липня одразу в кількох європейських містах.