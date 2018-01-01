З гуртожитку Ужгорода через пожежу евакуювали 300 людей
- Сьогодні, 02:26
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Вогонь виник у гуртожитку № 4 Ужгородського національного університету
Рятувальники евакуювали 300 і врятували за допомогою висувних драбин 12 людей під час гасіння пожежі в будівлі гуртожитку Ужгородського національного університету. Загиблих і травмованих немає.
Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України в Закарпатській області.
Повідомлення про пожежу надійшло до ДСНС 12 лютого о 20:54. Вогонь виник у гуртожитку № 4 Ужгородського національного університету на вулиці Університетській.
Загорання виникло в підсобному приміщенні на першому поверсі шестиповерхової будівлі гуртожитку. На час виникнення пожежі в кімнаті нікого не було.
«Коридори гуртожитку були вщент заповнені димом, тож рятувальники негайно розпочали виводити людей на свіже повітря із задимлених кімнат», — йдеться у повідомленні.
О 21:27 пожежу було локалізовано, а о 21:35 — ліквідовано.