З гуртожитку Ужгорода через пожежу евакуювали 300 людей

Вогонь виник у гуртожитку № 4 Ужгородського національного університету

Рятувальники евакуювали 300 і врятували за допомогою висувних драбин 12 людей під час гасіння пожежі в будівлі гуртожитку Ужгородського національного університету. Загиблих і травмованих немає. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України в Закарпатській області. Повідомлення про пожежу надійшло до ДСНС 12 лютого



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Вогонь виник у гуртожитку № 4 Ужгородського національного університету

Рятувальники евакуювали 300 і врятували за допомогою висувних драбин 12 людей під час гасіння пожежі в будівлі гуртожитку Ужгородського національного університету. Загиблих і травмованих немає.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України в Закарпатській області.

Повідомлення про пожежу надійшло до ДСНС 12 лютого о 20:54. Вогонь виник у гуртожитку № 4 Ужгородського національного університету на вулиці Університетській.

Загорання виникло в підсобному приміщенні на першому поверсі шестиповерхової будівлі гуртожитку. На час виникнення пожежі в кімнаті нікого не було.

«Коридори гуртожитку були вщент заповнені димом, тож рятувальники негайно розпочали виводити людей на свіже повітря із задимлених кімнат», — йдеться у повідомленні.

О 21:27 пожежу було локалізовано, а о 21:35 — ліквідовано.