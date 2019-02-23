З Молдови видворили колишнього повноважного представника Путіна

Віталія Гулія депортували з Молдови в Росію.

Правоохоронні органи Молдови заборонили в'їзд в країну колишньому повноважному представнику президента Росії в Сахалінській області Віталію Гулію.

Про це повідомив адвокат Гулія Дагір Хасавов.

«Віталія Гулія депортували з Молдови в Росію. Він так і не доїхав до міста Бендери, де похована його мати, і на могилі якої він збирався поставити пам'ятник», - зазначив адвокат.

На його думку, видворення з Молдови має політичне підґрунтя, пов'язане з проведенням в країні парламентських виборів.

Віталій Гулий з 1991 по 1993 рік обіймав посаду повноважного представника президента РФ в Сахалінській області. З 1993 року працював в адміністрації президента РФ начальником відділу, потім - заступником начальника управління з координації діяльності повноважних представників президента РФ в регіонах.

У 2015 році Слідчий комітет РФ обвинуватив Гулія в екстремізмі після того, як він опублікував книгу «Підніжжя російського Олімпу». Наприкінці 2018 року СК РФ припинив цю кримінальну справу.

Нагадаємо, Молдова відкликає свого посла в Російській Федерації Андрія Негуцу.

Раніше повідомлялося, що посла РФ у Молдові викликали до Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції, де йому було вручено ноту протесту у зв'язку з відмовою у доступі членів молдавської делегації до звільнених з афганського полону молдавських громадян – двох пілотів.