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    З початку доби бойовики на Донбасі тричі порушили «режим тиші», одного українського військового поранено

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    З початку доби бойовики на Донбасі тричі порушили «режим тиші», одного українського військового поранено

    Окупанти під час обстрілів не застосовували міномети заборонених калібрів

    З початку поточної доби на лінії бойового зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три провокаційні обстріли позицій українських бійців з боку російсько-окупаційних військ, внаслідок яких один український військовий зазнав поранення. Про це повідомив речник Міністерства оборони полковник Олександр Мотузяник.

    «Від початку поточної доби станом на 12-ту годину дня в районі проведення операції зафіксовано три збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ. При цьому мінометів заборонених калібрів ворог не застосовував», - зазначив Мотузяник. За його словами, під сьогоднішні обстріли потрапили захисники населених пунктів: Кримське, Майорськ, Мар'їнка, проте військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил дотримувались режиму припинення вогню.

    «Від початку поточної доби один український військовослужбовець зазнав поранення і наразі отримує медичну допомогу», - додав Мотузяник. Він наголосив, що ситуація в районі проведення ООС залишається повністю контрольованою українськими підрозділами.

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