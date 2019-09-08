З початку доби на Донбасі не було жодного обстрілу



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На лінії бойового зіткнення російсько-окупаційні війська зберігають режим тиші

Підрозділи ОС перебувають напоготові до підступних та провокаційних дій з боку бойовиків

Від початку цієї доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил зберігається режим тиші. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк на брифінгу.

«Сьогодні, 8 вересня, за наявною інформацією, на лінії бойового зіткнення російсько-окупаційні війська зберігають режим тиші. Ворожих обстрілів позицій наших мужніх захисників не зафіксовано», - сказав Гуцуляк.

Він додав, що підрозділи ОС перебувають напоготові до підступних та провокаційних дій з боку бойовиків, і привітав воїнів-танкістів та ветеранів з професійним днем.

Як повідомлялось, слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськ, затримали підполковника Лисичанського прикордонного загону Держприкордонслужби за фактом отримання неправомірної вигоди у розмірі 71 тис. грн.