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    З початку доби на Донбасі не було жодного обстрілу

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    На лінії бойового зіткнення російсько-окупаційні війська зберігають режим тиші - З початку доби на Донбасі не було жодного обстрілу
    На лінії бойового зіткнення російсько-окупаційні війська зберігають режим тиші

    Підрозділи ОС перебувають напоготові до підступних та провокаційних дій з боку бойовиків

    Від початку цієї доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил зберігається режим тиші. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк на брифінгу.

    «Сьогодні, 8 вересня, за наявною інформацією, на лінії бойового зіткнення російсько-окупаційні війська зберігають режим тиші. Ворожих обстрілів позицій наших мужніх захисників не зафіксовано», - сказав Гуцуляк.

    Він додав, що підрозділи ОС перебувають напоготові до підступних та провокаційних дій з боку бойовиків, і привітав воїнів-танкістів та ветеранів з професійним днем.

    Як повідомлялось, слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськ, затримали підполковника Лисичанського прикордонного загону Держприкордонслужби за фактом отримання неправомірної вигоди у розмірі 71 тис. грн.

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