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    З початку доби найманці РФ три рази порушили режим тиші на Донбасі

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    <span>Військовослужбовці зі складу Об&rsquo;єднаних сил застосували у відповідь штатну піхотну зброю, аби придушити ворожий вогонь</span> - З початку доби найманці РФ три рази порушили режим тиші на Донбасі
    Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил застосували у відповідь штатну піхотну зброю, аби придушити ворожий вогонь

    Противник обстрілював українські позиції з гранатометів і стрілецької зброї

    Впродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї. Про це повідомляє пресцентр Об’єднаних сил.

    Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

    Як повідомлялося, 16 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці дванадцять разів порушили режим припинення вогню, ще один обстріл окупанти здійснили вночі.

    За минулу добу втрат з нашого боку внаслідок ворожих обстрілів не було.

    Вчора представниками Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрито 2 вбивства, 2 факти нанесення важких тілесних ушкоджень,1 грабіж, 9 крадіжок, 1 шахрайство, 1 факт незаконного заволодіння транспортними засобами та 18 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами.

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