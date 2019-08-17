З початку доби найманці РФ три рази порушили режим тиші на Донбасі



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Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил застосували у відповідь штатну піхотну зброю, аби придушити ворожий вогонь

Противник обстрілював українські позиції з гранатометів і стрілецької зброї

Впродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї. Про це повідомляє пресцентр Об’єднаних сил.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

неподалік Павлополя з напрямку Українського – з автоматичного гранатомета;

поблизу Водяного з напрямку Ужівки – зі стрілецької зброї;

поруч Лебединського з напрямку Саханки – зі стрілецької зброї. Читайте також Безсмертний каже, що Зеленський нічого так і не зрозумів у питанні Донбасу Сьогодні, 08:20



Як повідомлялося, 16 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці дванадцять разів порушили режим припинення вогню, ще один обстріл окупанти здійснили вночі.

За минулу добу втрат з нашого боку внаслідок ворожих обстрілів не було.

Вчора представниками Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрито 2 вбивства, 2 факти нанесення важких тілесних ушкоджень,1 грабіж, 9 крадіжок, 1 шахрайство, 1 факт незаконного заволодіння транспортними засобами та 18 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами.