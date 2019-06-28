З початку доби позиції українських військових на Донбасі бойовики обстріляли дев'ять разів (мапа боїв)



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За наявною інформацією, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, втрати ворога в результаті вогню у відповідь з боку наших військ уточнюються

Станом на 12-ту годину сьогодні, 28 червня, російсько-окупаційні війська здійснили 9 обстрілів, противник активно застосовує заборонені міномети. Про це йдеться у повідомленні штабу Опреації Об’єднаних сил.

Так, на Луганському напрямку о 4.35 розпочався тривалий обстріл з боку шахти імені Гагаріна опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новгородського. До 5.20 на цій ділянці фронту ворог випустив 35 мін 120-го калібру.

А неподалік Кримського окупанти з 9.45 до 10.05 з боку Сентянівки вели вогонь з озброєння БМП, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та кулеметів великого калібру.

На Донецькому напрямку вночі противник влаштував провокацію з використанням стрілецької зброї біля Широкиного, а по позиціях наших військ, обладнаних поблизу Опитного випустив 3 артилерійські снаряди калібру 122 мм.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

Зранку в епіцентрі бойових дій опинилися наші оборонці Авдіївки. Російсько-окупаційні війська тричі з боку Яковлівки та Ясинуватої обстрілювали підступи до міста з мінометів калібру 120 мм, випустивши загалом 47 мін.

Три міни калібру 82 мм також зранку розірвалися неподалік Лебединського.

Біля Водяного з 6-ї ранку упродовж 45 хвилин окупанти вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів.

За наявною інформацією, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Втрати ворога в результаті вогню у відповідь з боку наших військ уточнюються.

Ситуація на лінії зіткнення перебуває під надійним контролем підрозділів Об’єднаних сил.

Як повідомлялось, за минулу добу бойовики 34 рази обстріляли позиції українських військових, один український військовослужбовець отримав поранення, ще двоє – бойове травмування.