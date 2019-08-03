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    З початку року гривня зміцнилася стосовно долара сильніше за усі інші валюти світу, - Reuters

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    З початку року гривня зміцнилася стосовно долара сильніше за усі інші валюти світу, - Reuters

    Гривня випередила інші валюти світу за зміцненням щодо долара

    Українська гривня з початку 2019 року зміцнилася до американського долара на 9,1%, що є найкращим результатом серед світових національних валют, пише Reuters

    П’ятірку національних валют, які зміцнилися найкраще доповнили: російський рубль, який виріс до долара на 8,3%, єгипетський фунт — на 8% і тайський бат (4,9%).

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    Найбільший показник девальвації стосовно долара продемонструвало аргентинське песо. Ця валюта втратила 15% з початку року. Друге місце з кінця посідає шведська крона — вона подешевшала до долара з початку року на 8,3%. Також в трійці антирейтингу південнокорейський вон (6,9%).

    Нагадаємо, офіційний курс гривні до долара за 2018 календарний рік підвищився на 1,3% з 28,06 гривні 1 січня 2018 року до 27,69 гривні 1 січня 2019 року.

    Національний банк встановив офіційний курс гривні на 3 серпня на рівні 25,34 гривні за долар.

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