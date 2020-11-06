З початку року кількість готівки в Україні виросла на 91 млрд грн

На 1 жовтня в готівковому обігу перебувало банкнот – на 512,7 млрд грн (2,96 млрд штук)

Зростання готівки забезпечили банкноти номіналів 1000 грн та 500 грн

В Україні з початку року кількість готівки зросла майже на 91 млрд грн. Про це повідомив аналітик інвестгрупи ICU Михайло Демків.

Аналітик зазначив, що зростання готівки забезпечили банкноти номіналів 1000 грн та 500 грн.

«З початку року готівкової гривні стало на 91 млрд більше (+14% YTD). Майже повністю цей приріст забезпечили банкноти найбільших номіналів 1000 грн та 500 грн», – написав він.

Водночас дрібні банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 грн планово виводяться з обігу.

Нагадаємо, в вересні обсяг готівки зріс на 7,2 млрд грн до 515,8 млрд грн порівняно з серпнем 2020 року (508,6 млрд грн).

На 1 жовтня в готівковому обігу перебувало банкнот – на 512,7 млрд грн (2,96 млрд штук) та монет – на 3 млрд грн (13,5 млрд штук).