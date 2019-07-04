З початку року НБУ утилізував найбільше банкнот номіналом 200 грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Національним банком було утилізовано 54,1 млн штук непридатних до обігу банкнот

Національним банком України за п'ять місяців 2019 року було утилізовано 54,1 млн штук непридатних до обігу банкнот номіналом 200 грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НБУ.

«Національним банком України за 5 місяців 2019 року було утилізовано непридатних до обігу банкнот в кількості 263,6 млн штук на загальну суму 23,1 млрд гривень, в тому числі за номіналами: 1 грн – 18,9 млн штук на суму 18,9 млн грн, 2 грн – 11,4 млн штук на суму 22,7 млн грн, 5 грн – 20,2 млн штук на суму 101,2 млн грн, 10 грн – 29,0 млн штук на суму 290,1 млн грн, 20 грн – 23,6 млн штук на суму 471,5 млн грн, 50 грн – 47,2 млн штук на суму 2 362,1 млн грн, 100 грн – 51,5 млн штук на суму 5 149,2 млн грн, 200 грн – 54,1 млн штук на суму 10 830,9 млн грн, 500 грн – 7,7 млн штук на суму 3 839,1 млн гривень», - йдеться у відповіді.

Як повідомлялось, Національним банком з початку року вже було утилізовано не придатних до обігу банкнот на загальну суму 23,1 млрд грн.

Нагадаємо, Національний банк з 25 жовтня 2019 року вводить у обіг банкноту нового найвищого номіналу – 1 000 гривень. На лицьовій стороні банкноти буде зображений один з засновників і перший президент НАН України Володимир Вернадський.

Як повідомляє пресслужба Нацбанку, голова НБУ Яків Смолій оголосив про зміни у номінальному ряді банкнот та монет, спрямовані на впорядкування готівкового обігу гривні.

«Для нас особливо важливо, щоб гривня була високоякісною, захищеною і надійною, а розрахунки з нею - комфортними та зручними», - наголосив він.

Глава НБУ озвучив нові кроки Національного банку на цьому шляху. Так, як повідомив Смолій, монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні та будуть виведені з обігу з 1 жовтня 2019 року.

Також з обігу поступово виводитиметься монета номіналом 25 копійок, яка поки залишиться платіжним засобом.

У результаті – після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу – номінальний ряд гривні скоротиться із 17 до 12 номіналів, заявили в НБУ.

«Всього в ньому залишиться 6 номіналів монет та 6 номіналів банкнот. Так він стане більш впорядкованим. Саме ряд з 11-13 номіналів є найбільш вживаним підходом для провідних країн у різних куточках світу – від США, Канади, Великої Британії до Чехії, Данії, Швейцарії та Австралії», - зазначив Смолій.