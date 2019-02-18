З початку року понад 20 тисяч українців захворіли на кір



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У МОЗ нагадали, що щеплення - єдиний надійний захист від кору

В цьому році від кору померли вже вісім осіб в Україні

За сьомий тиждень 2019 року рівень захворювання на кір в Україні залишався на стабільному рівні - знову захворіли понад 3 тисячі осіб - 1545 дорослих і 1719 дітей. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в понеділок, 18 лютого.

За минулий тиждень померла одна людина від ускладнень, викликаних на кір. Всього з початку року смертельних випадків зафіксовано вісім, тоді як за весь 2018 рік - 16.

У період з 28 грудня 2018 року до 8 лютого 2019 року на кір в Україні захворіло 21355 осіб - 9304 дорослих і 12051 дитина. Найвищі показники захворюваності - у Львівській (всього 3446 людини: 1152 дорослих і 2294 дитини), Рівненській (1927: 661 дорослих і 1 266 дітей), Вінницькій (1901: 826 дорослих та 1075 дітей), Хмельницькій (1 542: 834 дорослих і 708 дітей) областях і Києві (1791 особа: 1007 дорослих і 784 дитини).

У МОЗ нагадали, що щеплення - єдиний надійний захист від кору.

Раніше в понеділок повідомлялося, що в Києві померла 57-річна жінка в результаті ускладнень, викликаних захворюванням на кір. Це - перший випадок смерті від цієї інфекційної хвороби в столиці.

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