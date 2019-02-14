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    Двоє киян привезли з відпочинку рідкісну хворобу

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    Лихоманка Чікунгунья передається людям інфікованими комарами - Двоє киян привезли з відпочинку рідкісну хворобу
    Лихоманка Чікунгунья передається людям інфікованими комарами

    Кияни інфікувалися під час відпочинку в Таїланді

    У жителів Києва виявлено два випадки лихоманки Чікунгунья. Хвороби виявлено уже після виписки з лікарні у киян, які до початку розвитку хвороби відпочивали у Таїланді, де й інфікувалися через укуси комарів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

    «Ретроспективно виявлено два випадки гарячки Чікунгунья у мешканців міста Київ. Вірусологічна референс-лабораторія за допомогою імунофлюоресцентного аналізу отримала діагностичні титри JgM та IgG і слабопозитивний до JgM та IgG — в імуноблоті», - вказали у ЦГЗ МОЗ.

    Як зазначається, хворі лікувалися в Олександрівській клінічній лікарні у грудні.

    «Виписані після лікування з діагнозами «гостра вірусна інфекція не уточнена» та «гостра вірусна інфекція, малярія?». Остаточні діагнози після отримання лабораторних даних змінено на «хвороба, викликана вірусом Чікунгунья». Інфікування через укуси комарів відбулося в Таїланді, де хворі відпочивали до початку розвитку хвороби», - заявили у Центрі громадського здоров'я.

    Додамо, лихоманка Чікунгунья  - вірусна хвороба, що передається людям інфікованими комарами; для неї характерна раптова лихоманка, часто супроводжувана болем в суглобах.

    Нагадаємо, з початку цього року у Львові зареєстровано два випадки захворювання на малярію.

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