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    Керівника підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій Миколаївщини викрито на хабарі

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    Керівника підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій Миколаївщини викрито на хабарі
    Фото: ssu.gov.ua

    Підполковник служби цивільного захисту вимагав від підприємця 10 тисяч гривень і обіцяв не створювати штучні перешкоди у його господарській діяльності

    Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генпрокуратури викрили на хабарі начальника районного сектору Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що підполковник служби цивільного захисту вимагав від місцевого підприємця 10 тисяч гривень. За вказану суму посадовець обіцяв не створювати штучні перешкоди у його господарській діяльності.

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    Співробітники СБУ задокументували факт отримання зловмисником першої частини неправомірної вигоди у розмірі п’ять тисяч гривень.

    Правоохоронці затримали посадовця згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в обласному центрі під час одержання п’яти тисяч гривень – другої частини хабара.

    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

    Заходи з викриття незаконних дій посадовця Державної служби з надзвичайних ситуацій проводились спільно з Державним бюро розслідувань.

    Нагадаємо, на Миколаївщині СБУ викрила на хабарі у 100 тис. грн директора БТІ.

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