З початку року середня пенсія українця зросла на 3,3%



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Середній розмір пенсії разом із цільовою грошовою допомогою станом на 1 січня 2018 року складав 2 480,46 грн

За сім місяців 2018 року середня пенсія українця зросла на 3,3%.

Про це свідчать дані Міністерства соціальної політики.

Зокрема, за даними міністерства, середній розмір пенсії разом із цільовою грошовою допомогою станом на 1 січня 2018 року складав 2 480,46 грн.

При цьому станом на 1 липня він зріс до 2 562,40 грн, або на 3,3%.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві соціальної політики заявили, що українські пенсіонери отримують мізерні пенсії через низький рівень офіційних доходів та тіньову економіку (зайнятість).

«Підвищити пенсії можна, якщо збільшити офіційні доходи населення через зростання зарплат та провівши детінізацію економіки», - наголосили у Мінсоцполітики, погодившись, що на мінімальну пенсію в Україні без державної підтримки прожити неможливо.

Джерело: УНН