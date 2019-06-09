З турецького порту продовжуються сировинні поставки в окупований Крим, — «Миротворець»



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Всупереч прийнятим турецькою владою рішенням, продовжуються регулярні рейси з концентратом ільменіту для потреб санкційного підприємства «Кримський Титан» зі стамбульського порту Амбарли в закритий кримський порт Камиш-Бурун

Регулярні рейси з концентратом ільменіту для потреб санкційного підприємства «Кримський Титан» продовжуються зі стамбульського порту Амбарли в закритий кримський порт Камиш-Бурун. Про це повідомляє сайт «Миротворець».

«Всупереч прийнятим турецькою владою рішенням, продовжуються регулярні рейси з концентратом ільменіту для потреб санкційного підприємства «Кримський Титан» зі стамбульського порту Амбарли в закритий кримський порт Камиш-Бурун», - вказано у повідомленні.

На сайті опубліковано скріншоти карт, на яких зазначаються маршрути суден, із вказанням дат та портів. Зокрема йдеться про судна «Нефтерудовоз-50М» (IMO: 8726155, MMSI: 273344800, Call Sign: UFLY, Flag: Russia [RU]) і судно «Кама» (IMO: 8860822, MMSI: 273431840, Call Sign: UIPW, Flag: Russia [RU]).

«Ми бачимо як на зустрічних курсах Судно Нефтерудовоз-50М йде з окупованого Криму, після доставки приблизно 3000 т концентрату ільменіту в закритий порт Камиш-Бурун. За зафіксованими точками проходу Босфору та графіком осадки ми бачимо, що завантаження відбувалось в Туреччині в період 2-3 червня, а розвантаження - в окупованому Криму 6-7 червня», - зазначає «Миротворець».

У повідомленні вказано, що після прийняття в трюми ільменітової руди для доставки її в закритий кримський порт судно-порушник Кама 06.06.2019 покинуло порт Амбарли і вирушило в Чорне море.

На це повідомлення відреагував Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга. «Перевіримо та обов’язково дієво відреагуємо», - написав дипломат у Twitter, коментуючи публікацію.