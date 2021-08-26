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    В окупованому Луганську бойовик збив підлітка та навіть не викликав «швидку» – ЗМІ

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    За словами очевидців, підліток отримав відкриту черепно-мозкову травму - В окупованому Луганську бойовик збив підлітка та навіть не викликав «швидку» – ЗМІ
    За словами очевидців, підліток отримав відкриту черепно-мозкову травму
    Фото з відкритих джерел

    Медичні працівники, що прибули на місце невдовзі, повідомили про нульові шанси хлопця на виживання

    В окупованому Луганську неподалік від селища Ювілейного російський найманець, що керував автівкою, збив 15-річного хлопця. Про це повідомляє Informator.media.

    За словами очевидців події, хлопець отримав надважку черепно-мозкову травму, а бойовик навіть не викликав постраждалому «швидку допомогу».

    «Військовий збив хлопчика 15 років. Як повідомляють очевидці, військовий навіть швидку не викликав. По приїзду швидкої дитина впала в кому. Хлопець не транспортабельний, відкрита мозкова травма. На місці лікарі намагалися врятувати життя. Мати дитини привезли лікарі, кажуть нуль шансів на життя», – розповіли місцеві мешканці у соціальних мережах.

    Один із ресурсів, що працює на території ОРДЛО, наводить слова сестри постраждалого:

    «Хлопця відпустили, в зв'язку з відсутністю злочину. Сказали це випадок. І дали підписку про невиїзд просто. А братику 15 років і лікарі сказали ні медикаменти, ні гроші – ніщо не врятує. Моліться. Привезіть ікону хрестик і воду святу... Біль, яку зараз відчуває мама, не передати словами», – зазначила вона.

    Нагадаємо, нещодавно на Луганщині злетів у кювет мікроавтобус. Тоді постраждали декілька його пасажирів.

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    Теги: ДТП ОРДЛО Луганськ
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    В окупованому Луганську бойовик збив підлітка та навіть не викликав «швидку» – ЗМІ