В окупованому Луганську бойовик збив підлітка та навіть не викликав «швидку» – ЗМІ

Медичні працівники, що прибули на місце невдовзі, повідомили про нульові шанси хлопця на виживання

В окупованому Луганську неподалік від селища Ювілейного російський найманець, що керував автівкою, збив 15-річного хлопця. Про це повідомляє Informator.media.

За словами очевидців події, хлопець отримав надважку черепно-мозкову травму, а бойовик навіть не викликав постраждалому «швидку допомогу».

«Військовий збив хлопчика 15 років. Як повідомляють очевидці, військовий навіть швидку не викликав. По приїзду швидкої дитина впала в кому. Хлопець не транспортабельний, відкрита мозкова травма. На місці лікарі намагалися врятувати життя. Мати дитини привезли лікарі, кажуть нуль шансів на життя», – розповіли місцеві мешканці у соціальних мережах.

Один із ресурсів, що працює на території ОРДЛО, наводить слова сестри постраждалого:

«Хлопця відпустили, в зв'язку з відсутністю злочину. Сказали це випадок. І дали підписку про невиїзд просто. А братику 15 років і лікарі сказали ні медикаменти, ні гроші – ніщо не врятує. Моліться. Привезіть ікону хрестик і воду святу... Біль, яку зараз відчуває мама, не передати словами», – зазначила вона.

Нагадаємо, нещодавно на Луганщині злетів у кювет мікроавтобус. Тоді постраждали декілька його пасажирів.

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