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    Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук - З жовтня органам держвлади заборонять паперовий документообіг
    Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук

    Наступний рік стане роком тотальної цифровізації України

    Наступний - 2020 рік стане роком тотальної цифровізації країни, це означає, що після 2020 року українська держава має бути повністю у смартфоні. Про це на нараді з президентом Володимиром Зеленським заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНІАН.

    «До наступного року ми підготуємо план цифровізації, і 2020 рік стане роком тотальної цифровізації країни. За 2020 рік ми маємо цифровізувати все, що не встигнемо в цьому, а в цьому році ми встигнемо багато. Це не означає, що ми відкладаємо цю роботу на майбутнє, це означає, що після 2020 року українська держава має бути повністю у смартфоні», - сказав прем'єр.

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    «В уряді ми домовилися, що ми відмовимося від показухи і будемо називати речі своїми іменами. Те, що повинно бути відкрито - має бути відкрито, ми відкриємо публічні дані, території, доступ у будівлі і так далі, і тому подібне. А те, що має бути закритим, точніше не закритим, а те, де ця відкритість не має бути тотальною і не перетворюватися на такий собі нудизм, ми це також вирішимо. Тому ми переформатуємо засідання уряду для того, щоб це не було показухою, шоу «за склом», - сказав прем'єрміністр Олексій Гончарук на зустрічі президента Володимира Зеленського з керівництвом Кабміну і Верховної Ради в понеділок.

    За його словами, засідання буде переформатовано таким чином, щоб доносити суспільству найважливішу інформацію про суть рішень, які приймаються урядом в інтересах суспільства, а не для того, щоб показувати суспільству «красиву картинку».

    Гончарук також зазначив, що детальну програму з термінами уряд подасть Раді відповідно до закону протягом одного місяця.

    Як повідомлялось, у понеділок, 2 вересня, президент Володимир Зеленський проводить зустріч з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів та правоохоронних органів.

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    держава Володимир Зеленський президент уряд Олексій Гончарук
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