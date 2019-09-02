«Ліберал і командний гравець»: хто такий Олексій Гончарук



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Новопризначений прем'єр-міністр України Олексій Гончарук

Найбільше питання: чи буде Гончарук самостійним в ухваленні рішень?

Нова Верховна Рада обрала нового прем'єр-міністра України. Відтепер український уряд очолюватиме 35-річний юрист Олексій Гончарук. За це проголосувало 290 депутатів. Гончарук - наймолодший з тих, хто дотепер обіймав цю посаду. »Він - фахова людина і хороше надбання нашої команди та держави», - сказав DW новообраний голова Верховної Ради, лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков.

«Цілеспрямований командний гравець»

Попереднім місцем роботи Гончарука останні три місяці був Офіс президента (ОП), де він у якості заступника голови ОП Андрія Богдана відповідав за економічний блок питань. До цього Олексій Гончарук очолював експертний центр при Кабміні «Офіс ефективного регулювання BRDO», створений у 2015 році колишнім міністром економічного розвитку та торгівлі Айварасом Абромавічусом на гроші Євросоюзу задля розробки економічних реформ.

На сайті цієї організації є його коротка автобіографічна довідка, де написано, що Олексій Гончарук - досвідчений юрист, адвокат, магістр державного управління. Має науковий ступінь доктора філософії в галузі права. Один з провідних експертів у сфері інвестування в будівництво житла в Україні. У минулому - керуючий партнер юридичної фірми Constructive Lawyers, радник ексміністра екології та природних ресурсів Ігоря Шевченка, який пішов у відставку зі скандалом після того, як стало відомо про його перельоти приватним літаком олігарха Олександра Онищенка.

Політичний досвід Олексія Гончарука вкрай скромний. У 2014 році він балотувався на виборах до Верховної Ради під першим номером у списку партії «Сила людей», однак ця політична сила набрала лише 0,11 відсотка голосів виборців.

Ліберал в економіці

За керівництва Гончарука BRDO здебільшого займався дерегуляцією бізнесу. «Ми всі працювали на результат, доводили початі проекти до кінця, завжди командою. За три з половиною роки нам вдалося просунути 70 ініціатив, які економлять бізнесу 100 мільйонів доларів щороку», - згадує роботу під керівництвом Олексія Гончарука його колишній колега Олексій Дорогань, який після нього обійняв посаду голови BRDO. Він називає Гончарука надзвичайно цілеспрямованою та вмотивованою людиною, яка системно підходить до вирішення будь-якого питання.

В економічних питаннях Гончарук дотримується ліберальних поглядів. Він входив до координаційної ради праволіберального суспільно-політичного руху «Люди важливі». Соратник нового прем'єра з цього руху, колишній заступник голови Стратегічної групи радників при Кабміні Павло Кухта характеризує Гончарука як професійного управлінця. «Це молода, дуже працьовита людина ліберальних поглядів. Він проактивний, ініціативний. Це представник нової генерації реформаторів», - сказав Кухта у розмові з DW. На його думку, розпочаті реформи будуть продовжені урядом Гончарука. Однак колишній колега вбачає і великий виклик для Гончарука на чолі уряду: намагання різних груп здійснювати політичний вплив на роботу Кабміну. Це те, з чим Гончарук ще не мав справи, вважає Кухта.

Орієнтир на «лінію партії»

Виконавча директорка Українського незалежного центру політичних досліджень Світлана Конончук вказує на те, що Олексій Гончарук є компромісною фігурою у домовленостях президента Володимира Зеленського з різними групами впливу, зокрема, з великим бізнесом та західними партнерами. Вона відзначає, що завдяки реноме Гончарука як людини нової генерації, яка підтримує співпрацю з міжнародними організаціями, Україна й наділі матиме підтримку Міжнародного валютного фонду (МВФ). «Гончарук-прем'єр - це продукт політичних домовленостей, а не власного політичного розвитку», - говорить Світлана Конончук.

При цьому експертка вважає, що Гончаруку буде складно проявляти самостійність, адже в політику його привела команда Зеленського. А для того, аби мати підтримку хоч якихось своїх ініціатив у Верховній Раді, він муситиме дотримуватись «лінії правлячої партії» - «Слуги народу», додає вона. За словами Конончук, досі немає визначеності, яким саме курсом ітиме ця партія і чи будуть реформи серед її пріоритетів. «Генеральна політика буде вироблятися там та у центрах поза публічною політикою, і Гончаруку доведеться виконувати цю політику, не вдаючись до популізму», - припускає експертка.

Раніше у своїх інтерв'ю Олексій Гончарук заявляв про плани розблокувати ринок землі в Україні, продовжити приватизацію великих держпідприємств, а також про готовність продовжити співпрацю з МВФ.

Серед перших великих завдань Гончарука та його команди буде підготовка бюджету на наступний рік та імплементація податкових ініціатив команди президента.

Джерело: Deutsche Welle