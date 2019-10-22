За 15 тис. рублів служив командиром «Граду». Бойовику, що продався Росії, дали 10 років тюрми



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Командир бойової машини «Град» бригади «Кальміус» «ДНР» Максим Азаренков. Фото з сайту «Миротворець»

28-річного громадянина України Максима Азаренкова визнано винним у створенні терористичної організації

Артемівський міськрайонний суд Донецької області визнав винним командира бойової машини «Град» бригади «Кальміус» «ДНР», 28-річного Максима Азаренкова у створенні терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України) і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є його власністю.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 11 жовтня.

За даними слідства, протягом липня 2014 року-червня 2015 року Азаренков за власною ініціативою брав участь в діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка». Хлопець був зарахований до окремої артилерійської бригади «Кальміус» (в/ч 08802) так званого міністерства оборони «ДНР», забезпечений відповідним обмундируванням і автоматом Калашникова та боєприпасами.

Бойовик Азаренков біля бойової машини «Град». Фото з його сторінки «Вконтакті»

10 червня 2015 року Азаренков добровільно звільнився із незаконного збройного формування «ДНР». А 17 лютого 2019 року його затримали військовослужбовці ЗСУ поблизу Луганського Бахмутського району Донецької області.

У суді обвинувачений не визнав своєї вини, сказав, що не брав участі в збройних формуваннях «ДНР чи «ЛНР». При цьому заявив, що протягом 2014-2015 років служив в донецькій бригаді «Кальміус» на посадах командира бойової машини та машини залпового вогню, отримував заробітну плату у розмірі 15 тис. рублів, участі у бойових діях не приймав. Після звільнення зі служби працював на шахті, потім жив за рахунок випадкових заробітків.

Бойовик також зазначив, що на той час проживав у Макіївці Донецької області, де були відсутні українські засоби масової інформації та телебачення, а тому інформації про те, що відбувається, він ніякої не отримував; «ДНР» та «ЛНР» не вважає терористичними організаціями.

Натомість суд на основі зібраних доказів вважає, що показання і доводи Максима Азаренкова є бажанням уникнути кримінальної відповідальності, оскільки йому достовірно відомо, що «ДНР» діє з квітня 2014 року на території України незаконно; учасники цього угрупування застосовують зброю до військовослужбовців Збройних Сил України і захоплюють будівлі органів державної влади та місцевого самоврядування.

До набрання вироком законної сили бойовик залишатиметься під вартою в Бахмутській установі виконання покарань №6.