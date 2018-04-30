За час проведення АТО на Донбасі загинули 24 співробітники СБУ
- Вчора, 22:56
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Розсилка
Служба безпеки України набула на Донбасі досвіду успішної протидії розвідувально-підривній діяльності російських спецслужб
За чотири роки проведення Антитерористичної операції на Донбасі загинули 24 співробітники Служби безпеки України.
Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
«За чотири роки Антитерористичної операції Служба втратила 24 своїх співробітників, але запобігла десяткам терористичних актів проти мирного населення, набула досвіду успішної протидії розвідувально-підривній діяльності російських спецслужб, зібрала беззаперечні докази для міжнародної спільноти щодо військової агресії Росії на території України», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у понеділок, 30 квітня, на Донбасі офіційно закінчується антитерористична операція (АТО), а замість неї розпочинається Операція Об'єднаних сил (ООС). Відповідна зміна формату Антитерористичної операції на Операцію об'єднаних сил прописана в законі про реінтеграцію Донбасу.
Президент України Петро Порошенко вже підписав указ про скасування Антитерористичної операції і водночас наказ про початок Операції Об’єднаних сил.
Міністр оборони Степан Полторак заявив, що міністерство вже підготувало «органи військового управління, які виконуватимуть завдання в Донецькій і Луганській областях» після завершення АТО 30 квітня.
З початком проведення Операції Об'єднаних сил у зонах безпеки та районі бойових дій у Донецькій та Луганській областях діятиме особливий порядок.
Як відомо, президент Петро Порошенко 20 лютого підписав Закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях». Відповідно до документу, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій.