За час проведення АТО на Донбасі загинули 24 співробітники СБУ

Служба безпеки України набула на Донбасі досвіду успішної протидії розвідувально-підривній діяльності російських спецслужб

За чотири роки проведення Антитерористичної операції на Донбасі загинули 24 співробітники Служби безпеки України. Про це повідомили у прес-центрі СБУ. «За чотири роки Антитерористичної операції Служба втратила 24 своїх співробітників, але запобігла десяткам терористичних актів проти мирного населення, набула досвіду успішної протидії



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Співробітники СБУ

Служба безпеки України набула на Донбасі досвіду успішної протидії розвідувально-підривній діяльності російських спецслужб

За чотири роки проведення Антитерористичної операції на Донбасі загинули 24 співробітники Служби безпеки України.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

«За чотири роки Антитерористичної операції Служба втратила 24 своїх співробітників, але запобігла десяткам терористичних актів проти мирного населення, набула досвіду успішної протидії розвідувально-підривній діяльності російських спецслужб, зібрала беззаперечні докази для міжнародної спільноти щодо військової агресії Росії на території України», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 30 квітня, на Донбасі офіційно закінчується антитерористична операція (АТО), а замість неї розпочинається Операція Об'єднаних сил (ООС). Відповідна зміна формату Антитерористичної операції на Операцію об'єднаних сил прописана в законі про реінтеграцію Донбасу.

Президент України Петро Порошенко вже підписав указ про скасування Антитерористичної операції і водночас наказ про початок Операції Об’єднаних сил.

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що міністерство вже підготувало «органи військового управління, які виконуватимуть завдання в Донецькій і Луганській областях» після завершення АТО 30 квітня.

З початком проведення Операції Об'єднаних сил у зонах безпеки та районі бойових дій у Донецькій та Луганській областях діятиме особливий порядок.

Як відомо, президент Петро Порошенко 20 лютого підписав Закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях». Відповідно до документу, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій.