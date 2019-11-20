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    Зеркаль пояснила, що чекає на Росію у разі остаточного програшу у суді ООН

    • Розсилка
    Зеркаль пояснила, що чекає на Росію у разі остаточного програшу у суді ООН

    Міжнародний суд ООН 8 листопада виніс рішення на користь України

    Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що якщо Росія програє у суді ООН, то її на міжнародному рівні визнаються країною, яка фінансувала тероризм. Це не лише погіршить бізнес-відносини зі США, а й надасть Україні можливість ставити питання про компенсацію їй завданої шкоди. 

    Про це вона заявила в інтерв'ю Bihus. info.

    Нагадаємо, Міжнародний суд ООН 8 листопада виніс рішення на користь України. Він визнав, що має юрисдикцію у справі України проти Росії. Остаточне рішення у цій справі буде відоме приблизно у 2022 році.

    За словами Зеркаль, якщо Росія програє суд, то перш за все, понесе міжнародну правову відповідальність. І це може відзначитися на її відносинах зі США.

    «Росію визнають винною у фінансуванні тероризму. Росія себе позиціонує як головний борець з тероризмом. І США мають з нею співпрацювати чому? Тому що вони основний гравець на полі боротьби з тероризмом. А як можна співпрацювати з країною, яка фінансує тероризм? І в Конгресі є декілька проєктів, наприклад, щодо визнання Росії країною, що фінансує тероризм і заборони ведення з нею взагалі будь-яких бізнес-відносини»,
    – пояснила Зеркаль.

    Вона додала, що якщо говорити примітивно, то це може призвести до припинення торгівлі між США і Росією.

    Зеркаль зазначила, що після рішення суду Україна зможе говорити і про стягнення компенсацій.

    «Звичайно, що ми не знаємо, де буде Росія у 2022 році, а де будемо ми, і що буде у світі. Але після рішення суду того ми ще можемо (я думаю, що і маємо) поставити запитання щодо компенсації за збитки у зв’язку з фінансуванням Росією тероризму на території України. Це питання ставиться після того, як встановлюються факти і визнаються дії порушення», – заявила дипломат.

    Вона додала, що компенсації стосуватимуться не тільки фінансування тероризму, а й расової дискримінації в Криму.

    Нагадаємо, Олена Зеркаль повідомила, що планує завершити свою роботу в Міністерстві закордонних справ. На її думку, вона разом з командою виконала всі поставлені перед нею завдання.

    Відповідаючи на питання, чому вона не хоче залишитися в МЗС як частина системи, яка може чинити спротив по Росії, дипломат відповіла, що є запит на мир і президент буде його виконувати.

    «Я не можу робити супротив, будучи дипломатом всередині міністерства закордонних справ, яке виконує рішення президента...З точки зору «ми будемо дружити з Росією», я не той персонаж, який про дружбу. Росіяни ставитимуть питання про моє відсторонення, бо я не та людина, з якою вони можуть домовитися», - сказала вона.

    Зеркаль зазначила, що останній місяць була відсторонена від процесів щодо газу і це було останній аргумент, що треба йти.

    Нагадаємо, 21 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Зеркаль заступником глави Адміністрації президента. Пізніше указ Зеленського зник з сайту глави держави.

    Пізніше президент скасував указ про призначення Зеркаль заступником глави Адміністрації президента України. Потім Зеленський призначив Вадима Пристайка заступником глави Адміністрації президента.

    МЗС Росія суд США ООН тероризм фінансування Україна Міжнародний суд ООН президент Олена Зеркаль
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