Зеркаль пояснила, що чекає на Росію у разі остаточного програшу у суді ООН



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Міжнародний суд ООН 8 листопада виніс рішення на користь України

Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що якщо Росія програє у суді ООН, то її на міжнародному рівні визнаються країною, яка фінансувала тероризм. Це не лише погіршить бізнес-відносини зі США, а й надасть Україні можливість ставити питання про компенсацію їй завданої шкоди.

Про це вона заявила в інтерв'ю Bihus. info.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН 8 листопада виніс рішення на користь України. Він визнав, що має юрисдикцію у справі України проти Росії. Остаточне рішення у цій справі буде відоме приблизно у 2022 році.

За словами Зеркаль, якщо Росія програє суд, то перш за все, понесе міжнародну правову відповідальність. І це може відзначитися на її відносинах зі США.

«Росію визнають винною у фінансуванні тероризму. Росія себе позиціонує як головний борець з тероризмом. І США мають з нею співпрацювати чому? Тому що вони основний гравець на полі боротьби з тероризмом. А як можна співпрацювати з країною, яка фінансує тероризм? І в Конгресі є декілька проєктів, наприклад, щодо визнання Росії країною, що фінансує тероризм і заборони ведення з нею взагалі будь-яких бізнес-відносини»,

– пояснила Зеркаль.

Вона додала, що якщо говорити примітивно, то це може призвести до припинення торгівлі між США і Росією.

Зеркаль зазначила, що після рішення суду Україна зможе говорити і про стягнення компенсацій.

«Звичайно, що ми не знаємо, де буде Росія у 2022 році, а де будемо ми, і що буде у світі. Але після рішення суду того ми ще можемо (я думаю, що і маємо) поставити запитання щодо компенсації за збитки у зв’язку з фінансуванням Росією тероризму на території України. Це питання ставиться після того, як встановлюються факти і визнаються дії порушення», – заявила дипломат.

Вона додала, що компенсації стосуватимуться не тільки фінансування тероризму, а й расової дискримінації в Криму.

Нагадаємо, Олена Зеркаль повідомила, що планує завершити свою роботу в Міністерстві закордонних справ. На її думку, вона разом з командою виконала всі поставлені перед нею завдання.

Відповідаючи на питання, чому вона не хоче залишитися в МЗС як частина системи, яка може чинити спротив по Росії, дипломат відповіла, що є запит на мир і президент буде його виконувати.

«Я не можу робити супротив, будучи дипломатом всередині міністерства закордонних справ, яке виконує рішення президента...З точки зору «ми будемо дружити з Росією», я не той персонаж, який про дружбу. Росіяни ставитимуть питання про моє відсторонення, бо я не та людина, з якою вони можуть домовитися», - сказала вона.

Зеркаль зазначила, що останній місяць була відсторонена від процесів щодо газу і це було останній аргумент, що треба йти.

Нагадаємо, 21 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Зеркаль заступником глави Адміністрації президента. Пізніше указ Зеленського зник з сайту глави держави.

Пізніше президент скасував указ про призначення Зеркаль заступником глави Адміністрації президента України. Потім Зеленський призначив Вадима Пристайка заступником глави Адміністрації президента.