Стало відомо, скільки коштуватиме газ цієї зими



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Уряд домовився з НАК «Нафтогаз», що на період опалювального сезону ціна не буде коливатися

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук оголосив рішення Кабінету міністрів, яким виключається підвищення тарифів на газ протягом опалювального періоду. Про це він заявив 27 листопада під час брифінгу за результатами засідання уряду.

«Ми гарантовано захищаємо українців від негативних наслідків будь-яких можливих коливань ціни на газ цієї зими. Ми впевнено входимо в зиму, у нас достатньо ресурсів для того, щоб тарифи гарантовано не підвищувалися», - заявив Гончарук.

За його словами, уряд домовився з НАК «Нафтогаз», що на період опалювального сезону ціна не буде коливатися.

При цьому у своєму Telegram прем'єр зазначив, що українці вже із сьогоднішнього дня можуть підключитися до спеціальної програми «Гарантована ціна на газ». Ця програма гарантує, що ціни на газ у платіжках будуть на рівні вісім гривень за кубометр протягом опалювального періоду.

Напередодні НАК «Нафтогаз України» оприлюднив цінові пропозиції для промислових споживачів газу на грудень 2019 року. Ціни не змінилися у порівнянні з цінами на листопад 2019 року.

Раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що ціна на газ для населення на початку 2020 року буде нижчою за 8,55 тис. гривень за тис. куб. м.

Зазначимо також, що рівно чотири роки тому Україна відмовилась від закупівель російського газу і таким чином забезпечила свою енергетичну незалежність.



