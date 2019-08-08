За добу добу бойовики 10 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі



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Українські військовослужбовці

У середу втрат з українського боку не зафіксовано

У середу, 7 серпня, бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

двічі поблизу Водяного, а також Лебединського – зі стрілецької зброї;

неподалік Новотроїцького – зі станкового протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні шість разів:

неподалік Луганського – з автоматичного гранатомета;

двічі поблизу Південного – з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

поблизу Новозванівки – з протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

у районі Зайцевого – з автоматичного гранатомета та снайперської зброї;

неподалік Кримского – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.

За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано. Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

поблизу Богданівки – зі станкового протитанкового гранатомета;

неподалік Водяного – зі стрілецької зброї.

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.