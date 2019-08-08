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    За добу добу бойовики 10 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі

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    Українські військовослужбовці - За добу добу бойовики 10 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі
    Українські військовослужбовці

    У середу втрат з українського боку не зафіксовано

    У середу, 7 серпня, бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

    • двічі поблизу Водяного, а також Лебединського – зі стрілецької зброї;
    • неподалік Новотроїцького – зі станкового протитанкового гранатомета.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні шість разів:

    • неподалік Луганського – з автоматичного гранатомета;
    • двічі поблизу Південного – з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
    • поблизу Новозванівки – з протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
    • у районі Зайцевого – з автоматичного гранатомета та снайперської зброї;
    • неподалік Кримского – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.

    За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано. Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

    • поблизу Богданівки – зі станкового протитанкового гранатомета;
    • неподалік Водяного – зі стрілецької зброї.

    «Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.

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